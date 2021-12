La producción extremeña 'Si Talía fuera ciega', premiada en el Madrid Indi Film Festival

La película de producción extremeña 'Si Talía fuera ciega' ha sido galardonada con el premio a Mejor Mediometraje 2021 en el Madrid Indi Film Festival.



En concreto, la entrega de premios tuvo lugar este pasado sábado, 18 de diciembre, en Madrid y recogieron el premio el director general de Promoción Cultural de la ONCE, Ángel Luis Gómez Blázquez, y el director y productor de la película, Antonio Gil Aparicio.



El Madrid Indi Film Festival 2021 (MADRIFF) ha recibido en esta edición 1.417 películas en distintas categorías. La cinta extremeña fue seleccionada con dos nominaciones, a Mejor Mediometraje y Mejor Director (Antonio Gil Aparicio), y finalmente se alzó con el Premio a Mejor Mediometraje (Featurette) compitiendo con producciones de distintos países del mundo como, EEUU, Francia, Mexico, China, Brasil, Alemania, o India.



El festival selecciona durante los 12 meses del año los nominados por cada mes para premiar al ganador del año en el mes de diciembre, según informan desde Emblema Films en una nota de prensa.



Esta película es una iniciativa que parte de la ONCE, a través de su asesor teatral Esteve Ferrer, con producción de la productora extremeña Emblema Films, integrada por un equipo técnico de profesionales extremeños bajo la dirección de Antonio Gil Aparicio.



Su principal característica es la participación de más de 100 actores y actrices ciegos, o con discapacidad visual grave de diversos grupos de teatro de la ONCE, siendo protagonistas de 11 historias sobre textos teatrales de diferentes autores a lo largo de la historia, adaptados al cine con un tratamiento de thriller, comedia, drama, o documental.



Es una película "especial" que promueve el cine inclusivo y "desafía y desarrolla una comprensión de la igualdad, la no discriminación y la diversidad", subrayan desde la productora.



El rodaje tuvo lugar durante los meses de abril y mayo de este año por varias ciudades de toda España, incluida Mérida, y fue estrenada el pasado 7 de octubre en la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (SECINDI).



Desde entonces lleva 10 selecciones oficiales en distintos países y ha recibido varios premios en distintos festivales internacionales como la Mención Honorífica en el Oniros Film Award de New York, premio al Mejor Mediometraje en el All Moves Film Festival de Sao paulo (Brasil), Mención Honorífica del Jurado en el Mumbai Short International Film Festival de la India, y ahora en el Madrid Indi Film Festival, Mejor Mediometraje 2021.