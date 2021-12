La Latina ofrece Concierto homenaje a Stephen Sondheim en función 100 de "Golfus de Roma"

El miércoles 22 de diciembre, la compañía de Golfus de Roma homenajeará al compositor estadounidense Stephen Sondheim fallecido el pasado mes de noviembre. El concierto tendrá lugar coincidiendo con una fecha muy especial: las 100 funciones de Golfus de Roma.

"El musical más divertido de la historia", que estará en Madrid hasta el 16 de enero, arrancó su temporada en septiembre en el Teatro La Latina, tras su estreno y rotundo éxito en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Stephen Sondheim "el titán del Teatro musical"

Así, lo definen en el New York Times. Stephen Sondheim, uno de los compositores y letristas más reconocidos a nivel mundial, falleció el pasado mes de noviembre en Conneticut a los 91 años.

Con más de 60 años de carrera a sus espaldas, el afamado compositor se dio a conocer en los años 50 como letrista de las canciones de West Side Story, el primero de una extensa lista de grandes musicales que firmaría como A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, (Golfus de Roma) y con la que obtuvo el mayor éxito de su carrera; Company o Sweeney Todd entre muchos otros.

En su palmarés, cuenta con ocho Premios Tony, el último en 2008 por su trayectoria, un Pulitzer de Teatro en 1985 por Sunday in the park with George y el Óscar en 1990 a la Mejor canción original por Sooner or later de la película Dick Tracy. En 2015 recibe la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del Presidente Barack Obama.

Golfus de Roma en el Teatro La Latina

Carlos Latre protagoniza el musical Golfus de Roma bajo la dirección de Daniel Anglès y producido por Focus y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Escrito por Burt Shevelove y Larry Gelbart, está basado muy libremente en las comedias de Plauto.

Los autores utilizan las historias del autor latino y, a partir de ellas crean el vehículo perfecto para que las escenas más locas y las situaciones más disparatadas se mezclen con grandes canciones y números musicales.

Galardonado con 6 Premios Tony, incluido el de Mejor Musical, esta comedia de enredos es uno de los grandes títulos del género. Stephen Sondheim es el autor de la música de esta alocada farsa al que el próximo 22 de diciembre se le homenajeará desde las tablas del Teatro La Latina.

Esta puesta en escena, protagonizada por Carlos Latre y otros 22 artistas entre los que se encuentran Diego Molero, Eva Diago, Eloi Gómez, Frank Capdet, Meritxell Duró, Ana Sanmartín o Iñigo Etayo, estará hasta el 16 de enero en el Teatro La Latina de Madrid.

Sinopsis

Pseudolus, un esclavo irreverente, intenta conseguir la libertad ayudando a Eros, el hijo de su amo, a ganarse el amor de Philia. Pero hay un problema... o dos: Philia pertenece a M. Lycus quien, a su vez, la ha vendido al general Miles Gloriosus. Y ninguno está dispuesto a renunciar a ella.

Basado en las obras de Plauto (especialmente en el Pseudolus), la comedia original del gran maestro de los musicales Stephen Sodenheim, con texto de Burt Shevelove y Larry Gelbart, se estrenó en el Alvin Theatre de Broadway (actual Neil Simon Theatre), en 1962 y contó con un reparto encabezado por Zero Mostel como Pseudolus, David Burns como Senex, John Carradine como Marcus Lycus, Brian Davies como Hero y Jack Gilford como Hysterium entre otros. Fue nominada a 8 categorías de los premios Tony en 1963, alzándose con 6 de ellos, incluido el de mejor musical.

En 1966, se estrenó la versión cinematográfica, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, dirigida por Richard Lester, con Zero Mostel como actor principal. Ganadora de un Oscar a mejor música adaptada en 1966 y nominada a mejor película comedia musical en los Globos de Oro del mismo año.

La nueva producción de Focus, adaptada por Daniel Anglés y Marc Gómez, dirigida por el propio Daniel Anglés y protagonizada por Carlos Latre –"el hombre de las mil caras" popular por sus imitaciones entre otros en el programa de televisión Tu cara me suena y que se descubre aquí por primera vez como gran intérprete de comedia musical- presenta una compañía de circo dispuesta a todo para hacer reír y sorprenden al público representado Golfus de Roma.