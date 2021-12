La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona se llena de narración oral este fin de semana

La Sala Guirigai de Los Santos de Maimona (Badajoz) acogerá este viernes, 10 de diciembre, a la narradora extremeña Carmen Ibarlucea con "Merece la pena ser contado: cuentos maravillosos casi olvidados de la Península Ibérica", un cuentacuentos para toda la familia.

En esta ocasión, la cuentista y activista feminista crea un espacio cálido e íntimo para narrar al público una selección de cuentos maravillosos desde una mirada contemporánea, trasmitiendo al público infantil valores de igualdad, tolerancia y generosidad.

Por su parte, el sábado, día 11, el espectáculo de narración oral estará dirigido al público adulto a partir de 14 años, a cargo de la narradora Mercedes Herrero, directora de la compañía Pez Luna.

En este caso, según informa la sala santeña en una nota de prensa, a partir del cuento de Caperucita Roja, "Veo, veo, ¿qué no ves?" descubrirá con humor y poesía relatos de mujeres invisibilizadas reivindicando que "lo que no se nombra no se ve".

Cabe destacar que ambas representaciones tendrán lugar a las 19:30 horas, con un precio de 5 euros y 4 euros para grupos a partir de 4 personas. Además, la representación de este viernes, al ser en la "salita", tendrá un aforo reducido de 25 personas. La taquilla se abrirá media hora antes de la función.

EXPOSICIÓN

No hay que olvidar que este encuentro de narración oral ha arrancado este jueves 9 con la inauguración de la exposición "La tradición oral en Extremadura" en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Los Santos de Maimona. Presentada en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura podrá visitarse hasta el próximo 22 de diciembre.

Finalmente, en el marco de este encuentro se está desarrollando un taller de narración oral que se imparte en el CPR de Zafra para alumnas y alumnos del IES Cristo de Rosario, del que ya se han hecho dos sesiones. Las entradas anticipadas pueden adquirirse en La Industrial de Zafra, Librería del Instituto y Oficina de Turismo en Los Santos de Maimona.

La Sala Guirigai recuerda que esta programación está patrocinada por la Diputación de Badajoz.