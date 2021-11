El artista Thomas Hirschhorn visita el Museo Helga de Alvear

Thomas Hirschhorn viajó a Cáceres para visitar el Museo Helga de Alvear acompañado de Sandra Guimarães, Directora Artística de Bombas Gens Centre d'Art, la institución valenciana donde el artista está llevando a cabo el taller crítico ""¡Energía = Sí! ¡Calidad = No!".

Durante este encuentro informal, el artista tuvo la oportunidad de volver a recorrer la instalación que ahora ocupa una de las salas del Museo y que había permanecido almacenada desde el 2007.

"Me hace muy feliz ver mi obra integrada en este maravilloso nuevo museo y rodeado de tantas obras tan potentes. Como artista, es maravilloso estar representado en un contexto como este, aquí en Cáceres", aseguró Hirschhorn.



La propia Helga de Alvear, quien incorporó la obra a su Colección tras ser expuesta una única vez en el Kunstmuseum de Wolfsburgo, asegura que es una de las piezas que más satisfacción le proporcionó ver instaladas en el Museo desde la inauguración y que, debido a sus dimensiones y complejidad, no había podido exponerse con anterioridad.



Seguidora de la obra de Hirschhorn e interesada en las posibilidades que ésta ofrece para entablar nuevos diálogos acerca del mundo que nos rodea, Helga de Alvear asegura "que es estupendo que por fin podamos disfrutarla en Cáceres. Es una instalación que no deja indiferente a nadie, llena de energía... Hay que experimentarla para entender lo que provoca".



Compuesta por más de medio millar de objetos y una gran variedad de materiales como el cartón, el papel de aluminio, el plástico, maniquís, madera o cinta adhesiva de embalaje, 'Power Tools' representa el lema del artista "Energía: ¡sí! Calidad: ¡no!", con el que Hirschhorn huye del conservadurismo, la neutralidad y el acercamiento al arte desde la estética, para proponer un lenguaje más abierto y capaz de interpelar a todo tipo de audiencias.

Este mismo lema, sirve de inspiración para los talleres y actividades que se han realizado en el Museo Helga de Alvear y también en el que se está llevando a cabo en Bombas Gens, instituciones con una visión compartida acerca de la importancia del arte contemporáneo para la sociedad.