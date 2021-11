Salaya descarta compensar a los vecinos de la parte antigua por rodaje de Juego de Tronos

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha descartado que se vaya a otorgar una posible compensación a los vecinos de la parte antigua por las molestias que ha supuesto el rodaje de 'La Casa del Dragón', la precuela de Juego de Tronos, que ha grabado en la ciudad durante más de quince días.



"No lo valoramos siquiera, la verdad", ha respondido el regidor de forma escueta a la pregunta sobre este asunto, después de que la asociación de vecinos Ciudad Monumental haya pedido una compensación económica para el barrio por los inconvenientes que suponen los rodajes de series o películas que obligan a cortar las calles, entre otras cosas.



La asociación de vecinos ha lanzado una encuesta entre los habitantes de la zona que han respondido una treintena de residentes, entre ellos algunos negocios de hostelería, los cuales reconocen los beneficios económicos que el rodaje de la serie producida por HBO ha supuesto para sus negocios.



No obstante, los vecinos destacan los inconvenientes que han tenido para acceder a sus viviendas, tanto a pie como en coche, la suciedad y los ruidos y, a veces, la falta de información de calles cortadas o demasiada afluencia de gente.



Por ello, habían planteado la posibilidad de obtener alguna compensación vía rebaja de impuestos o similar, algo que el alcalde ha descartado totalmente: "No lo valoramos", ha sentenciado a preguntas de los medios sobre este asunto antes de la inauguración este martes de las finales de los Juegos de Deporte Especial (Jedes).