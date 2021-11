Jorge Armestar e Israel J. Espino llevan 'Alma y Memoria’ a Amics de UNESCO en Barcelona

El fotolibro ‘Alma y memoria’ del fotoperiodista Jorge Armestar y la periodista y antropóloga Israel J. Espino, se presentará este miércoles, 3 de noviembre, en la sede de la asociación Amics de la Unesco de Barcelona, para mostrar al público asistente una selección de las fiestas más tradicionales y desconocidas de la provincia de Cáceres (Extremadura).

En concreto, el evento contará también con una exposición de 24 fotografías; que son escenas recogidas en los viajes que los autores realizaron por los pueblos del norte de la región.

Además, esta muestra llega a Barcelona gracias al patrocinio de la D.O.P. Pimentón de la Vera y estará expuesta hasta el próximo 3 de diciembre. El acto contará con la presencia de la presidenta de Amics UNESCO, Montserrat Tudela, junto a una representación del Ayuntamiento de Barcelona, y de la DOP Pimentón de la Vera.

Igualmente, según informa la organización en una nota de prensa, se encontrarán en la presentación el presidente de la Federación de Hogares Extremeños en Barcelona, Manuel Guerrero y Francisco Palomino, responsable de Atakama que –junto a la agencia Fisher-, son los artífices de la edición del ejemplar impreso.

Lo que no se ve “Alma y memoria” rescata la esencia de las celebraciones ofreciendo una visión personal del fotógrafo. Un testimonio gráfico que pone énfasis en aquello que no se percibe a simple vista: herencia, amor, cuidado, peligro, hermandad, silencio, fragilidad, complicidad, unión… Se trata del compromiso de mostrar aquello que no se ve y que es, sin duda, el alma de un pueblo unido que vibra con sus festividades.

De este modo, el proyecto fotográfico está acompañado de un trabajo periodístico de investigación sobre el origen de estas festividades. El universo pagano y/o cristiano que hay en ellas, la tradición oral que se está perdiendo, o la puesta en valor de la riqueza de las raíces culturales. En definitiva, "la búsqueda de un pasado para dar sentido al presente".

AUTORES

Jorge Armestar es fotógrafo documental con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado para medios de comunicación como El País, El Mundo, Agencia EFE y Europa Press. Desde el año 2010 lleva realizando un trabajo continuo volcado en la documentación de las festividades extremeñas.

Esta vocación y esfuerzo le lleva a recibir, en 2019, el reconocimiento a su trayectoria profesional por parte de la reconocida asociación cultural Avuelapluma.

Sus fotografías han sido expuestas en diversos países europeos y latinoamericanos. Diversos premios avalan su carrera, como el otorgado en el concurso Internacional Santiago Castelo organizado por UNESCO o el “Ultimate Music Moment” de la revista PDN de Nueva York.

Por su parte, la periodista Israel J. Espino es Especialista Universitaria en Mitología y Simbología por la Universidad Ramón Llull y Máster en antropología de las religiones por la UEx.

Ha publicado varios libros sobre mitos y leyendas de Extremadura, entre los que destacan Extremadura Secreta. Brujas, sabias y hechiceras (Almuzara) y 50 lugares mágicos de Extremadura (Cydonia).

Reportera y guionista de reportajes de televisión de cariz antropológico, colabora asiduamente con diversos programas de radio y televisión.