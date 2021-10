Don Celso Morga ve "imprudencia" grabación vídeo C.Tangana y Peluso en Catedral de Toledo

Ep.

El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha considerado una "imprudencia" la grabación del vídeo de los cantantes C. Tangana y Nathy Peluso en la Catedral de Toledo, cuyo deán, Juan Miguel Ferrer, "ha hecho bien en presentar la renuncia".



A preguntas de los periodistas sobre su valoración ante el polémico vídeo grabado en la Catedral de Toledo, Celso Morga ha recordado que no es su competencia, pero que él como lo ve es que "parece una imprudencia la grabación" y piensa que el deán "ha hecho bien en presentar la renuncia y reconocer que fue una imprudencia".



"Creo que eso son cosas que pasan y que a veces uno se equivoca o pensando que puede ser un bien", ha incidido, para insistir en que le parece una "imprudencia" y que "no es el lugar una iglesia, una catedral para grabar ese tipo de vídeos".



El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en el Arzobispado en la que ha presentado la jornada del Domund.