Salaya destaca el motor económico que suponen los rodajes para Cáceres y su entorno

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha destacado el motor económico que supone para la ciudad la industria cinematográfica, así como también el impulso "a ciento cincuenta kilómetros a la redonda", que ha vivido un Puente del Pilar al cien por cien de su ocupación.

El primer edil cacereño ha señalado, en una entrevista realizada en el programa 'Por tres razones' de RNE, que el Ayuntamiento de Cáceres "está empeñado en hacer de estos rodajes una industria altamente especializada".

Así, la Oficina de Turismo de la ciudad trabaja en estrecha colaboración con la oficina regional Extremadura Film Commission para facilitar cuantas necesidades puedan tener las productoras antes, durante y después del rodaje.

Desde esa entidad se facilita el conocimiento de localizaciones, la reserva de cuanta infraestructura necesita la productora y la puesta en contacto con empresas locales, ya que estas producciones no solo generan trabajo para actores que trabajan como extras y figurantes, sino que tiendas de ropa y telas, complementos, maquinaria industrial, catering, restauración, alojamientos, etc., también son sectores dinamizados por este tipo de rodaje.

La promoción que supone el rodaje de 'La Casa del Dragón', la precuela de la exitosa serie 'Juego de Trono', debe medirse desde el momento que se anuncia la ciudad de Cáceres como escenario hasta meses después de su emisión.

Salaya destacó durante la entrevista las cifras récord que está registrando el turismo en la ciudad desde el pasado mes de agosto, y resaltó el impulso que supone una producción del tipo que ahora realiza HBO en la ciudad pero también señaló que los "muy buenos datos turísticos" estivales.

Durante el verano de 2021, la ciudad ha alcanzado las mejores cifras de su historia, tanto en visitantes como en pernoctaciones, y este último Puente del Pilar, los alojamientos cacereños de distinta naturaleza han colgado el cartel de completo. "Y estamos llenando las ciudades a 150 kilómetros a la redonda porque aquí no hay una cama disponible", declaró el regidor.

Cabe recordar que la producción de HBO ha realizado 600 reservas de alojamiento en Cáceres. Proyectos como el de 'The house of dragon' suponen un "beneficio para la ciudad en muchas dimensiones, no solo en el retorno de turistas" sino en el conjunto de la economía local "que reciben un fuerte impulso para el futuro", ha declarado Salaya.