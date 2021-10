Almendralejo acoge el estreno del documental que resalta el valor del programa ‘D’Rule’

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo fue el escenario este pasado martes del estreno del documental elaborado sobre el programa cultural 'D'Rule: Artistas en el Territorio', que pone en marcha la Diputación de Badajoz y que este año llega a su sexta edición.



En concreto, se trata de un documental que pretende resaltar la importancia y la incidencia para las localidades y las compañías teatrales que toman parte en un proyecto como éste. Para ello, la actriz Vanessa Pámpano recorre en un vehículo vintage las carreteras de la provincia en busca de los locales de ensayo de compañías que participan en el circuito de la diputación.



De esta manera, se dan a conocer a los técnicos y artistas que están detrás de cada espectáculo, recordando a La Barraca de Federico García Lorca y sus misiones pedagógicas hace ahora casi un siglo y que fueron fuente de inspiración para la creación de este circuito teatral.



En el estreno de este documental estuvo presente el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que valoró la importancia del programa D'Rule por llevar a los pequeños pueblos grandes obras teatrales.



De hecho, gracias a esta iniciativa se traslada la cultura a pueblos cuyos ayuntamientos no pueden financiar estos espectáculos, según informa la Diputación en una nota de prensa.



Además, Gallardo quiso destacar el papel del mundo del teatro en los tiempos difíciles que nos tocó vivir y que se cristalizó con la iniciativa 'Cultura para un nuevo tiempo', que inundó las redes sociales a diario: "Nos habéis dado una lección. A pesar de que esta pandemia ha sido una época difícil para vosotros, nunca perdisteis la sonrisa. Gracias a vosotros la ciudadanía pudo tener momentos para la risa, no solo para la angustia".



En definitiva, como dijo, se trata de un programa que sirve para "hacer feliz a la gente del mundo rural", y que surge del principio de solidaridad y de la escucha activa. Por eso, no dudó en afirmar que la Diputación de Badajoz seguirá acompañando al mundo del teatro.



Por último, tuvo palabras de agradecimiento al equipo del área de Cultura de la Diputación de Badajoz, por su implicación para llevar la cultura a todos los rincones de la provincia.



INCREMENTAR LA OFERTA CULTURAL DE LA CIUDAD

Por su parte, el alcalde almendralejense, José María Ramírez, recordó que gracias al apoyo de la Diputación han podido incrementar la oferta cultural de su ciudad.

Asimismo, Concha Rodríguez, directora de La Estampa Teatro, no dudó en poner en valor un programa como D'Rule, "vital para el mundo del teatro".



Este audiovisual ha sido realizado y editado por Fernando Armando, con guión de Alana Ferreira, está producido por Fernando Sánchez, al frente de la dirección de fotografía ha estado Joaquín Pinedo, el sonido de Julio Horta, el estilismo ha corrido a cargo de Arantxa Campini y en maquillaje Yolanda Osuna.



100 REPRESENTACIONES



Cabe recordar que en esta sexta edición, que arrancó el pasado 1 de septiembre y que finaliza el próximo 15 de diciembre, se llevarán a cabo un total de 100 representaciones en 87 municipios de la provincia. Serán 31 las compañías -cinco de ellas de la provincia de Cáceres- con 45 espectáculos que abordan diferentes temáticas y géneros: comedia, drama, teatro clásico, teatro contemporáneo, musical o de títeres, destinado a todo tipo de público.



Además, este año la Diputación de Badajoz ha aumentado con 50.000 euros más la dotación presupuestaria, es decir, 250.000 euros.

El programa 'D'Rule: Artistas en el territorio' se presenta como la 'joya de la corona' del área de Cultura, y no en vano tiene reconocido su prestigio por el Observatorio de la Cultura, que tiene incluido a ésta y a BAdeCirco como una de las mejores propuestas culturales de Extremadura. Un ránking que lidera el Festival de Teatro Clásico de Mérida.