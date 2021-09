El Festival Europa Sur dispone autobuses gratuitos desde Cáceres a Valdefuentes

El Festival Europa Sur, que se celebra este fin de semana en Valdefuentes (Cáceres), ha dispuesto un servicio de autobuses gratuitos los días 1 y 2 de octubre que saldrán desde la plaza de Obispo Galarza de la capital cacereña a las 20:30 horas, y regresarán a Cáceres una vez concluidas las actuaciones.

La Frontera, The Refrescos y Micky, Los Colosos del Ritmo, los lisboetas The Manchesters, los extremeños Descartados y los sevillanos The Neuras completan el cartel de esta undécima edición que se celebrará, por segunda vez este año, fuera de Cáceres, ya que hubo una primera cita a principios de septiembre en Alcántara.

La Asociación Cultural Bon Vivant, organizadora del certamen hispano luso, ha trasladado el certamen a la plaza de toros de Valdefuentes, coincidiendo con la reconocida fiesta de Los Tableros que se celebra estos días en la localidad cacereña.

Al escenario se subirá La Frontera, una de las bandas más señeras de rock and roll que cuenta con una trayectoria de más de 35 años a sus espaldas, según informa la organización.

Otros veteranos que estarán en la nueva cita hispano lusa serán los gallegos The Refrescos, con su dinámico y divertido ska-pop, y Micky y Los colosos del ritmo, un clásico de los escenarios españoles desde los años 60.

Descartados, de Don Benito, serán los representantes extremeños y los lisboetas The Manchesters dejarán alto el pabellón portugués. Cerrarán los conciertos los sevillanos The Neuras, uno de los combos más activos de la escena Mod.

Además, como viene siendo habitual, dentro del Festival Europa Sur se celebrará de forma paralela el Rally Ibérico de Scooters Clásicas, un encuentro para los amantes de las vespas y lambrettas de ambos países, concluye la organización.