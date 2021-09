Vara destaca la importancia del patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura

Las I Jornadas Guadalupenses Patrimonio de la Humanidad que se celebran este jueves y viernes en el Real Monasterio de Guadalupe han puesto de manifiesto la necesidad de "proteger y mantener" los lugares con el sello de la Unesco.



Así se ha puesto de manifiesto en la inauguración de estas jornadas, que ha sido organizadas por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en el marco del Año Santo Guadalupense, y que han contado con la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores Redondo; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; o el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entre otros.



Así pues, en su intervención en la inauguración de estas jornadas, el jefe del Ejecutivo regional ha destacado la importancia del patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura a través de las menciones Unesco, y ha asegurado que "estos reconocimientos no son solo nuestros", sino que son "patrimonio de toda la humanidad".



Para el máximo mandatario extremeño, las Ciudades Patrimonio de la Humanidad son "uno de los orgullos que tenemos en España" y también en Extremadura, que tiene a Mérida, Cáceres y Guadalupe, además de otras cuatro menciones Unesco como las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y del Tajo Internacional, el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara y la Reserva de La Biosfera de la Siberia.



Y es que "hay pocas regiones en Europa que tengan tantas menciones simultáneas" que hay que "cuidar, proteger y mantener" porque, ha sostenido, "no son regalos, son reconocimientos y compromisos", según informa la Junta en una nota de prensa.



En referencia al patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, el responsable del Gobierno autonómico ha destacado que "tener historia significa tener donde mirarte y saber de dónde venimos".



"El patrimonio permite que podamos demostrar y conocer de manera práctica lo que hemos sido a lo largo de la historia", porque "sabemos de dónde venimos si vemos el patrimonio que nos ayuda y nos enseña a poder comprobar eso de manera mucho más clara", ha aseverado.



Además, ha apelado a la responsabilidad para que "ese legado" que recibimos "generacionalmente" se entregue en "las mejores condiciones posible a los que vienen detrás", porque de lo contrario "se estará deteriorando la capacidad que tenemos de poder aprender de nuestra historia".



En el trascurso de su intervención, también ha puesto de manifiesto el valor de la localidad de Guadalupe que fue "símbolo en los siglos XV y XVI" siendo "una de las principales economías de nuestro país" gracias a la denominada "economía de los milagros" que trajo "mucha de prosperidad" e hizo de Guadalupe "un centro de referencia" albergando una de las primeras escuelas de Medicina en España.



Además, el presidente extremeño ha resaltado la importancia de estas jornadas, que tienen "un marcado carácter académico y de reflexión científica", para que "esa parte del patrimonio, que es una ciencia viva que nos trae el pasado, nos permita llevar el presente al futuro".



PONER EN VALOR LOS YACIMIENTOS



Por su parte, el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha solicitado en su intervención que parte de los Fondos Europeos de recuperación se destinen a la puesta en valor de nuevos yacimientos en las ciudades y sitios Patrimonio de la Humanidad como Mérida, Cáceres o Guadalupe.



Durante su intervención, el primer edil emeritense ha destacado a Extremadura como un referente "muy bien posicionado a nivel nacional" al contar con tres declaraciones Unesco, entre las que se encuentran las ciudades de Cáceres y Mérida y el Monasterio de Guadalupe.



Además, el máximo regidor de la capital extremeña ha relatado la "realidad que sufren los lugares y ciudades Patrimonio de la Humanidad de España", ya que sufren "problemas por el elevado coste que supone la conservación" del patrimonio, o las "dificultades" para que los ciudadanos "puedan residir en las mismas condiciones de habitabilidad que el resto en sus casos históricos y el gran reto y esfuerzo que supone seguir poniendo en valor nuevos descubrimientos históricos", ha dicho.



Por todo ello, Rodríguez Osuna ha solicitado públicamente que "ahora que van a llegar fondos europeos de recuperación y resiliencia "deberían destinarse, parte de ellos, a poner en valor nuevos yacimientos", ya que según ha resaltado, el subsuelo de estos lugares "alberga muchos tesoros", por lo que "se trata de una oportunidad de generación de economía para nuestras ciudades la generación de nuevos espacios históricos-artísticos".



Igualmente, el alcalde de Mérida también ha destacado que "hay un turismo diferencial que es el cultural", al que "el sello Unesco aporta un plus diferencia, pero no es 'sine die', porque hay que seguir trabajando para la conservación y protección de nuestro patrimonio", ha puntualizado.



En ese sentido, Rodríguez Osuna ha apoyado la posibilidad de crear el llamado 'Observatorio permanente' de conservación y gestión de los bienes permanentes Patrimonio de la Humanidad "y que suponga una entidad fija de cohesión donde podamos realizar seguimientos de nuestras ciudades y sitios Patrimonio de la Humanidad".



Un 'observatorio' que durante estas jornadas se ha propuesto que se ubique en la localidad de Guadalupe, donde se celebra este Foro, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.