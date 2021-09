Una exposición recorre en Badajoz el sistema solar mediante 40 imágenes de Michael Benson

Ep.

La exposición 'Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson' reúne en la Avenida de Colón de Badajoz hasta el 7 de octubre 40 imágenes de gran belleza de nuestro sistema solar, obtenidas en distintas misiones planetarias y que, posteriormente, han sido procesadas y tratadas por el fotógrafo, artista y escritor norteamericano Michael Benson.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo; el director comercial de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, y el delegado de la Fundación la Caixa en Extremadura, Santiago Cambero, acompañados por el comisario de la muestra, Kike Herrero, han inaugurado este miércoles esta muestra que permite realizar un recorrido científico-artístico por el sistema planetario a través de estas 40 fotografías de gran formato, seleccionadas y procesadas por Michael Benson.

Con el programa Arte en la calle, la Fundación la Caixa pretende mostrar la obra de artistas de renombre en el panorama internacional para convertir Badajoz "en un museo a cielo abierto", ha continuado, junto con que, en esta ocasión, lo hacen mediante "un maridaje artístico-científico".

El programa Arte en la calle inició su andadura en 2006, y desde entonces ha acercado al público las creaciones de referentes de la modernidad como Auguste Rodin, Henry Moore o el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, entre otros. Ahora, de la mano de Benson, el programa integra una nueva línea centrada en la ciencia y la naturaleza.

Apasionado de la ciencia, Benson elige y trata imágenes originales en blanco y negro mediante distintos filtros y las combina para crear otras en color, empleando a veces hasta un centenar de ellas, para componer los mosaicos sin discontinuidades que se muestran en la exposición: "fascinantes panorámicas que, aún a día de hoy, se encuentran más allá de la experiencia humana directa".

Al respecto, Fundación la Caixa ha hecho hincapié en que la "profunda fascinación" por el cielo nocturno ha sido recurrente en la historia de la civilización, pero que no fue hasta el lanzamiento del primer satélite que orbitó la Tierra, en 1957, cuando la humanidad se aventuró a explorar el espacio.

En las siete décadas que han pasado desde entonces, se han llevado a cabo los primeros grandes sondeos de los mundos extraordinariamente diversos que componen el sistema solar, originándose así una historia audaz y absolutamente trascendental. Algunas de estas aportaciones son las que transmiten las imágenes de 'Otros mundos. Desde los inicios de la exploración espacial'.

Para 'Otros mundos', "el legado visual que han dejado estos viajes no debe ser valorado únicamente por su importancia científica, sino también como un capítulo singular en la historia de la fotografía", ha resaltado, para agregar que el resultado de este trabajo confirma de forma gráfica la veracidad de aquella afirmación utópica de carácter programático que hizo Konstantín Tsiolkovski, el visionario ruso de los vuelos espaciales, en 1912: "La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en una cuna para siempre".

MICHAEL BENSON

Michael Benson (31 de marzo de 1962) trabaja en la intersección entre el arte y la ciencia. Escritor, artista y cineasta, en la última década ha organizado una serie de exposiciones a nivel internacional sobre fotografía de paisajes planetarios.

Su exposición 'Otherworlds: Visions of our Solar System', que cuenta con una composición ambiental creada especialmente por Brian Eno y titulada Deep Space, se inauguró en la Galería Jerwood del Museo de Historia Natural de Londres en enero de 2016.

Desde entonces, se ha exhibido en el Museo de Historia Natural de Viena y en el Museo de Queensland en Brisbane, Australia. En España, la muestra se exhibió en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación la Caixa en Barcelona, en el año 2018.

Su libro 'Cosmigraphics: Picturing Space Through Time', publicado en 2014, fue finalista del Book Award de Los Angeles Times. Su última obra, 'Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the Making of a Masterpiece', que examina la producción del film '2001: Una odisea del espacio', se ha publicado con motivo del 50º aniversario de la película.

Ahora, una adaptación de esta muestra, 'Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson', recorre España de la mano de la Fundación la Caixa y tras su paso por Córdoba, Albacete, Lugo, Cartagena y Ciutadella, Zamora y Fuengirola, llega a Badajoz, donde recala hasta el próximo 7 de octubre.