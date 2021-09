Hasta diciembre, el Gran Teatro de Cáceres programa más de 50 espectáculos

El Gran Teatro de Cáceres ha programado más de 50 espectáculos de teatro, música, danza, magia, humor, etc, que pasarán por su escenario hasta diciembre.

Algunas de las propuestas son traslado de fechas al no haberse podido llevar a cabo en su día, por lo que esta nueva temporada de otoño se inicia con la esperanza de que, si lo permiten las condiciones sanitarias, no se caiga nada de la agenda y se pueda conseguir el cien por cien del aforo.



Así, el cantautor cubano Pablo Milanés, el actor Juan Echanove, el grupo Ginebras y la artista Silvia Pérez Cruz son algunos de los nombres que configuran la nueva programación, que se complementa con el ciclo 'Música en otoño' del programa CácerES Cultura que se sigue desarrollando hasta finales de año.



El ciclo se completará con los conciertos de Gene García (Gran Teatro, 17 de septiembre), Second y la Orquesta de Extremadura (Palacio de Congresos, 1 de octubre), Ana Guerra ( Palacio de Congresos, 8 de octubre) y el grupo israelí Mayumana (Gran Teatro, 17 de diciembre), que cerrará la temporada.



La programación en el teatro de la calle San Antón incluye el 24 de septiembre el espectáculo del humorista Luis Piedrahita titulado 'Es mi palabra contra la mía'. Al día siguiente, el sábado 25, la artista cacereña Chloé Bird presentará su último trabajo 'Flores y Escombros', y el mes concluirá con el montaje Serrana, enmarcado en la inauguración del XX Festival Internacional Danzamaratón (DZM).



La magia de Jorge Blas será la protagonista el 2 de octubre, y el domingo 3 habrá una actuación de CeresBrass, un quinteto de viento, mientras que el teatro llegará el día 8 de octubre con la obra 'Querida amiga...Esperando a Elena Francis' con un texto del dramaturgo extremeño Miguel Murillo y la dirección de J. Raynaud.



El sábado 9 le llega el turno a la música folk con el grupo oliventino Acetre, que presenta su último trabajo 'A la casa de las locas'. La semana se cierra el domingo 10 con 'Así es la vida' de la compañía La Porciuncula, con textos clásicos de Cervantes, Lope de Rueda y Félix de Málaga.



La obra 'El grito' con dramaturgia de Itziar Pascual y Amaranta Osorio, basada en una historia real se subirá al escenario del Gran Teatro bajo la dirección de Adriana Roff el 15 de octubre para relatar una serie de acontecimientos que cambiaron el rumbo de la vida de una mujer. Emulsión Teatro pondrá en escena 'La ventana del lago' el sábado 16 con dirección y dramaturgia de Asunción Mieres.



La música volverá al Gran Teatro con Charly González el viernes 22 de octubre para presentar su nuevo disco 'Hacia otro lado', un trabajo del artista extremeño que vuelve a sus orígenes después de treinta años de carrera.

Ese mismo fin de semana, el sábado 23, la compañía portuguesa Do Chapitô trae a Cáceres 'Napoleón o el complejo de épico, un montaje que nada entre la fascinación y el repudio para entender al hombre que Napoleón fue.



La comedia también tiene un hueco en la nueva temporada de otoño con la obra 'Desmontando a Séneca' interpretada por el presentador televisivo Jorge Javier Vázquez, que se subirá al escenario el domingo 24 de octubre con este texto de Juan Carlos Rubio.

Ya el viernes 29, le toca el turno a 'El rey del humo', una obra que se desarrolla en un barrio pobre y desgastado con unos personajes que mantienen la esperanza de transformar su cruda realidad.



Noviembre comenzará con la actuación de Silvia Pérez Cruz el sábado día 6 y su nuevo disco 'Farsa', en el que hace un profundo viaje hacia el interior a través de la música. El último tributo presentará el viernes 12 un homenaje a El último de la fila, y el sábado 13 de noviembre la magia de la desaparecida Rafaela Carrá regresa con 'Para hacer bien el amor hay que venir al sur', un musical que repasa las míticas canciones de la italiana que hizo bailar a medio mundo con sus alegres ritmos.



El domingo 14 se podrá ver 'El sueño de una noche de verano' a cargo de la compañía Meaxadas que plantea el texto shaskespeariano en clave de comedia, mientras que el viernes 19 de noviembre el Gran Teatro se llenará del colorido de Ginebras, el fenómeno musical del último año en España que presentan su primer disco 'Ya dormiré cuando me muera'. Nueve temas con los que la banda femenina del momento consolida el boom que supuso el lanzamiento de su primer EP .

El actor Pedro Casablanc, nominado como mejor actor a los Premios Max 2021, se mete en la piel de Torquemada en una versión de Ignacio García May que se podrá ver el 20 de noviembre, y el viernes 26, el cantautor cubano Pablo Milanés regresa a la capital cacereña para presentar su nueva gira artística 'Días de luz' que se engloba en un proyecto mayor con novedades discográficas. El sábado 27 dentro del ciclo En Femenino, le toca el turno a 'El viento es salvaje', Premio Max de las Artes Escénicas.



Diciembre comenzará con el Ballet Nacional Ruso S. Radchenko y el 'Cascanueces' que actuará el martes 7 de diciembre, mientras que el viernes día 10 el actor Juan Echanove representa al general Trujillo en 'La fieta del chivo', la obra maestra del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa que apenas ha sido adaptada al teatro por su riqueza y complejidad.



El flamenco, el fado y el bolero se entremezclan en el espectáculo 'Mujeres de carne y hueso' ideado por Juan Valderrama y que podrá verse el sábado 11 de diciembre, acompañado por un elenco de instrumentistas.

Al día siguiente, el domingo 12 de diciembre, le toca el turno al público infantil con 'Los payasos bailarines' de la compañía Jarancio que proponen un espectáculo de animación con teatro, música y baile para disfrutar en familia.



Además, el Gran Teatro acogerá algunos conciertos del Irish Fleadh, el festival de música irlandea que se celebra a finales de octubre, el Festival del Cante de las Minas de Aldea Moret, y la Muestra de Artes Escénicas, entre otros espectáculos



Toda la programación ha sido presentada este martes por la directora del Gran Teatro, Silvia González, que ha estado acompañada de la directora del Centro de la Música y las Artes Escénicas (Cemart), Toni Álvarez, el diputado provincial de Cultura, Fernando Grande, y la concejala de Cultura de Cáceres, Fernanda Valdés.



PROGRAMA VARIADO Y AFORO COMPLETO



González ha destacado que se trata de un programa extenso, variado y rico en sus propuestas que dará la oportunidad a los cacereños de asistir a grandes espectáculos, tanto teatrales como musicales, del panorama artístico nacional, pero también conocer las últimas propuestas de compañías extremeñas.



Sobre la posibilidad de conseguir un cien por cien del aforo en el teatro, la directora cree que "se puede intentar" siempre que se sigan cumpliendo otras medidas como el uso obligatorio de la mascarilla y otras medidas de seguridad.



Sobre este tema, la directora del Cemart ha insistido en que las condiciones se ceñirán a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y también ha apuntado que "habrá que ver la respuesta del público" a los aforos completos, ya que la gente "se ha acostumbrado a no tener a nadie al lado que no sea conviviente".