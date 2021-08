Fiesta de la Tenca premia a Charo Cordero y Juan Carlos Martos en una edición sin festejos

Ep./Rd.

La Fiesta de la Tenca, que debería haber cumplido este año su trigésimo tercera edición, ha vuelto a aplazarse por segundo año consecutivo debido a la situación sanitaria. No se celebrará la tradicional jornada de degustación de este pez aunque sí se otorgará la 'Tenca de Oro' que, en este 2021, ha recaído 'in memoriam' en la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero, y en el celador-tenor Juan Carlos Martos.



Así pues, el acto oficial de entrega se hará en Arroyo de la Luz en una fecha todavía por determinar, ya que estaba previsto para este viernes pero ha tenido que aplazarse debido a la pandemia, por el cierre perimetral de Brozas y la alta incidencia de contagios en algunos de los 15 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Salor, que organiza la Fiesta de la Tenca, junto al Grupo de Acción Local Tagus y la Diputación de Cáceres.



Además de la entrega de los premios de esta fiesta declarada de interés turístico gastronómico de Extremadura, también se están celebrando talleres infantiles y actividades en torno a la recién creada mascota: la Tenca Dorada Viajera, de la que los más pequeños de los municipios han hecho sus propias versiones.



De todo ello han informado este miércoles, en rueda de prensa, la diputada de Turismo, Patricia Valle; la presidenta de la Mancomunidad, Milagrosa Hurtado, y el presidente de Tagus, José Flores, quienes han manifestado su deseo de que la celebración vuelva a hacerse el año que viene con normalidad una vez se haya superado la pandemia.



Y es que, a pesar de las vicisitudes, la tenca no deja de ser "uno de los elementos integradores de esta comarca", como ha indicado la diputada, por lo que su celebración se ha adaptado, un año más, a las circunstancias sanitarias.



De este modo se ha dado a conocer el nombre de la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres hasta su fallecimiento en diciembre de 2020, Charo Cordero, como Tenca de Oro Institucional In Memoriam, y el del celador y tenor Juan Carlos Martos, como Tenca de Oro Personal.



"Charo apostaba por el consenso de todas las fuerzas políticas, por la revalorización de la mujer en el mundo rural, por la lucha contra el despoblamiento, y siempre recordaremos su labor, su implicación en el desarrollo de nuestros pueblos, siempre estará en nuestra memoria su participación y apuesta por iniciativas territoriales como es la Fiesta de la Tenca", ha recordado Milagrosa Hurtado.



En este sentido, la diputada Patricia Valle ha incidido en el empeño de la presidenta provincial "por poner en valor todos los recursos del medio rural, por avanzar en la cohesión social del territorio, "y esto es esta fiesta, la Fiesta de la Tenca".



LA VOZ DE LA SOLEDAD



En cuanto al otro premiado, Juan Carlos Martos, "se le conoce como el celador cacereño que puso la voz a la soledad de la pandemia, pues cantó a sanitarios y enfermos", ha dicho Hurtado, por lo que se ha valorado "su sencillez y su aportación desinteresada y emocional que tuvo en esos tiempos tan difíciles", según informa la Institución provincial cacereña en una nota de prensa.



A estos galardones, el día de su entrega, se sumará el que no se pudo entregar, debido a la crisis sanitaria, el pasado año 2020, que quiso ser, tal como ha explicado Hurtado, "un reconocimiento a todos los colectivos implicado en la gestión y resolución de la pandemia, instituciones y participaciones voluntarias".



Por ello, recogerán la Tenca de Oro representantes de las 15 localidades de la Mancomunidad Tajo-Salor, en representación de enfermos, fallecidos, voluntarios, sanitarios, personas mayores, residencias de mayores, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, personal de ayuda a domicilio, personal de ayuntamientos o de colegios, entre otros.



El presidente del Grupo de Acción Local Tagus ha destacado el esfuerzo que se ha hecho por adaptar la celebración, "porque que tengamos que aplazar el acto institucional de la entrega de premios no significa que no se estén llevando a cabo actividades en torno a la tenca, actividades que favorecen la integración de la comarca en un momento que es más necesario que nunca".



De ahí que en estos momentos, en las distintas localidades de la mancomunidad se estén llevando a cabo talleres infantiles de gastronomía, de manualidades, de alfarería, artesanía, reciclaje o de dibujo y recortables en torno a la mascota de la Mancomunidad, que ha sido recientemente creada por Peneque: la Tenca Dorada Viajera.



En torno a ella, de hecho, los niños y las niñas de Tajo-Salor han realizado dibujos y recortables adaptando la mascota a sus distintas localidades. "Así, por ejemplo -ha apuntado José Flores- tenemos a la tenca pintora del Divino Morales, de Arroyo de la Luz, la tenca fotógrafa en el Puente de Alcántara o la tenca en el Bujío de Villa del Rey, es decir, tenemos una tenca en cada una de las localidades de la comarca".



Además, ha adelantado, este sábado 28 de agosto, se publicará a través de las redes sociales y la página web de la Mancomunidad, un vídeo gastronómico sobre la tenca en el que han participado Claudio Vidal Barrantes del Restaurante Casa Claudio de Casar de Cáceres, y Celia Talero, participante extremeña del programa TVE Masterchef Junior.