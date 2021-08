El programa 'Badajoz Ciudad Lectora' incluye taller para bordar poemas y citas literarias

Ep.

La programación de 'Badajoz Ciudad Lectora' ofrecerá los próximos días 4 y 11 de septiembre el taller 'Bordamos versos', que permitirá bordar poemas y citas literarias.



Esta actividad se desarrollará en el patio de la sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz y tendrá dos turnos a las 11,00 y a las 13,30 horas, con un aforo de 30 personas.



La concejala delegada de Cultura, Paloma Morcillo, ha informado este martes en rueda de prensa de esta "novedosa" iniciativa y también sobre las próximas actividades contenidas en 'Badajoz Ciudad Lectora', cuyos objetivos son ampliar el hábito lector y llenar la ciudad de literatura, prosa y verso.



Morcillo ha explicado que el Ayuntamiento de Badajoz aportará todo el material necesario para participar en el taller 'Bordamos versos' y ha recordado que es necesario que los interesados se inscriban a partir de este jueves a través del correo electrónico ucultura2@aytobadajoz.es.



"Pasaremos la mañana bordando, aprendiendo, hilvanando aquellos versos que seguro que a más de uno nos llaman la atención, nos toca la vena más sensible o nos recuerdan aquellas lecturas de infancia y juventud", ha apuntado Paloma Morcillo.



PROGRAMA 'BADAJOZ CIUDAD LECTORA'



Morcillo ha recordado que el programa 'Badajoz Ciudad Lectora' comenzó en mayo con la Feria del Libro, evento al que han seguido y seguirán múltiples actividades que no se circunscriben solo en la ciudad de Badajoz sino que también llegan a las pedanías y poblados y que están dirigidas a todos los públicos.



Así, entre las actividades de 'Badajoz Ciudad Lectora' se encuentra 'Mañanas de fábula' a cargo de Ana Moríñigo y dirigida a menores de entre 3 y 12 años que, tras haber estado ya en algunas localizaciones, continúa este sábado 28 de agosto en Gévora a las 11,00 horas y a las 13,00 horas en Valdebótoa, mientras que el domingo, día 29, estará en Alcazaba a las 11,00 horas y a las 13,00 horas en Novelda.



La entrada es libre hasta completar aforo y para asistir no es necesaria la inscripción, según ha informado la edil de Cultura.



PÚBLICO JUVENIL



También, y dirigido a un público más juvenil, destaca una nueva actividad que se desarrollará en el Paseo de San Francisco este viernes, 27 de agosto, a las 21,00 horas, y consistente en una batalla de gallos.



Se pretende, según ha destacado Morcillo, convertir el templete del Paseo de San Francisco es una especie de "ring literario" donde los participantes rapearán sus letras y harán exhibiciones de hip hop.



Los artistas que ya han confirmado su participación, aunque es un cartel abierto, son Longitudinal, Rise, Hades, Apolo K, Evil Man, MC Barre, Batista, Sakra, Nerze y Criterioh.



Finalmente, la concejala de Cultura ha informado de que también forma parte del programa 'Badajoz Ciudad Lectora' la actividad 'Letras en el parque', que finalizará el próximo 3 de septiembre en el Parque de Castelar a las 22,00 horas con el encuentro 'Ilustration now!!'.



En dicho encuentro de ilustración en vivo, con exhibición en gran formato, participarán los artistas Fidel Martínez, Mayte Alvarado, Borja González y Cisco Bellabestia, quienes estarán acompañados de una sesión de ambientación musical a cargo de Sara Herculano.