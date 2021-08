El Festival Folk de Plasencia cierra con lleno en su aforo las tres noches de actuaciones

El Festival Internacional de Música Folk de Plasencia (Cáceres) ha terminado su edición del 25 aniversario completando su aforo de 400 personas en cada una de las tres veladas celebradas, desde el pasado jueves hasta el sábado.



El aforo del clásico escenario de este certamen, Torre Lucía, reducido a más del 25 por ciento de su capacidad con 400 asientos, no ha impedido que cada noche se ocupase en cada actuación por personas procedentes de distintas partes de España.



"No ha importado que el publico no pudiera levantarse de sus asientos para bailar y saltar al son de sus temas, ni tampoco que las mascarillas obligatorias impidiese ver o escuchar cómo se seguían las letras de las canciones, lo más relevante ha sido el regreso y el reencuentro con nuestro legado musical y sus distintas interpretaciones", señalan desde el certamen en una nota de prensa.



El fin de fiesta lo han puesto este sábado Aulaga Folk, Enredadas: Uxía, Martirio, Carmen París y Ugía Pedreira; y BandAdriática, tras dos días de conciertos en los que han actuado EnVerea, Xabi Aburruzaga, Gwendal, Los Granjeros, Acetre y Albaluna.



El broche de oro comenzó, como en días anteriores, al final de la tarde con los pasacalles de la Asociación de Tamborileros Santiago Bejar, procedente del norte extremeño, y la cuadrilla de la Albatalía Arboleja, de Murcia.



Su música inundó las calles de la capital del Jerte, al ritmo del tamboril y la flauta, en el caso de los primeros; y de jotas, malagueñas y agarraos, en el caso de los segundos.



En Torre Lucía, la última noche arrancó con un grupo de la tierra extremeña: Aulaga Folk. Este conjunto, como el festival, ha sufrido el retraso de la celebración de su aniversario, en su caso de sus 2 décadas enriqueciendo la música raíz de Extremadura. La ocasión mereció que dedicasen los temas a las distintas comarcas y parajes de su lugar de origen. Tampoco se olvidaron de las víctimas de la pandemia por coronavirus, para quienes han tocado una composición especial.



A continuación, fue el turno de cuatro artistas que han creado un espectáculo único paralizado por la crisis sanitaria, hasta ahora. Se trata de Enredadas: Uxía, Martirio, Carmen París y Ugía Pedreira. Su reencuentro no defraudó, la combinación de un talento que les ha valido para transformar la canción popular española, la copla, el canto telúrico gallego, la jota... dejó eclipsada a una audiencia partícipe de este proyecto creativo abanderado por su madurez artística.



El fin de fiesta fue protagonizado por "la banda del mar que une a los pueblos", BandAdriática. Los italianos desembarcaron por primera vez el escenario del festival llenos de energía, de manera que hicieron vibrar al auditorio con sus ritmos y melodías de las culturas musicales de las costas del Adriático.



Y es que sus interpretaciones fueron de lo más animadas, con toda una puesta en escena coreografiada de cada músico, de manera que el público siguió entusiasmado la actuación al compás de sus canciones, haciendo verdaderos esfuerzos para no levantarse y bailar con ellos.