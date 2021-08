El músico Prexton protagoniza la actuación de Los Conciertos de Pedrilla en Cáceres

El programa de la Diputación de Cáceres Los Conciertos de Pedrilla continúa con su agenda este viernes 13 de agosto, en el que le llega el turno a los ritmos personales de Prexton, que podrán escucharse a partir de las 22,00 horas en los jardines de la casa museo.



Eduardo Casero es un músico y compositor que vive a caballo entre Cáceres y Galicia, y tras pasar por bandas de folk, hip-hop o ska, decidió, en 2013, emprender su carrera en solitario. Ha publicado dos discos (How the universe works y 42) y tres singles: Tony Montana, Elástico y Covent garden.



En su primer trabajo, titulado '42', presentaba un sonido orientado hacia el folk americano, con guiños al britpop y al indie. 'How the universe works' es su primer disco de larga duración, en el que alterna el inglés y el castellano, abordando el paso del tiempo y "las heridas que nunca se cierran".



En sus trabajos, va circulando por los distintos estilos y ritmos que le han ido formando como músico.