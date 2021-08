Festival de Cine Rural y Medioambiental de Sierra de Gata llega a su VI Edición

El Festival de Cine Rural y Medioambiental 'Gateando', que se celebra en varias localidades de la comarca cacereña de Sierra de Gata, llega a su sexta edición del 16 al 22 de agosto, con proyecciones de ocho cortometrajes en una decena de localidades, donde también se podrá ver el documental 'Cholitas', y tres largometrajes que se visionarán en la explanada del río de Villasbuenas de Gata los días 19, 20 y 21.



El certamen, que nació tras el incendio que asoló más de 8.000 hectáreas de esta comarca del norte de Cáceres en 2015, pretende difundir el cine que aboga por la defensa de la naturaleza y reconoce los valores del mundo rural. El año pasado tuvo que anularse debido a la pandemia pero este verano regresa con la intención de seguir creciendo.



Así, la programación comenzará el lunes día 16 en Valverde del Fresno donde habrá un concierto acústico de inauguración del certamen.

Después, en la sección oficial de cortos se proyectarán el martes 17 cuatro de ellos en las casas de cultura de Eljas, Gata, Hernán Pérez, Hoyos, Santibáñez el Alto, Torre de Don Miguel, Torrecilla de los Ángeles, Valverde del Fresno y Villamiel.



Al día siguiente, el miércoles 18 se podrán ver en el mismo sitio otros cuatro cortometrajes. El público que asista a las proyecciones votará para premiar al mejor corto del festival 'Gateando', cuyo premio se entregará el sábado, en la clausura del certamen.



Fuera de la sección oficial, el día 19, se podrá ver el documental titulado 'Cholitas', que cuenta la historia de cinco mujeres indígenas bolivianas que protagonizan una expedición para escalar la montaña más alta de América vistiendo su traje tradicional.



En Hernán Pérez, tendrá lugar una proyección de ocho piezas audiovisuales traídas del Festival de Monterrey (México) en el Centro de Interpretación del Vino y el Aceite conde se hará una demostración de alimentación saludable y sostenible.



Gateando culmina con la proyección de tres largometrajes en la explanada del pinar del río de Villasbuenas de Gata al aire libre, donde se podrá ver Buñuel en el laberinto de las tortugas (día 19); O que arde (día 20), y Profesor en Groenlandia, el sábado día 21. Todas las proyecciones son a las 22,00 horas.



Ese día se entregarán también los premios del festival: el Premio del Público al Mejor Corto; el Premio del Jurado; el Premio a la Conservación del Medio Ambiente, y un cuarto que se suma este año en la categoría de Sostenibilidad.



Toda la programación ha sido presentada este lunes por el diputado de Cultura de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande; el director del festival, Sergio Cordero, y la alcaldesa de Villasbuenas de Gata, Estefanía González.



UN PLUS ESPECIAL



Grande ha destacado que el festival llega "con energías renovadas" tras la suspensión del año debido a la pandemia, y ha resaltado la calidad de las proyecciones de este certamen, que surgió en la provincia cacereña para recoger "lo mejor del cine" en una ubicación singular ya que la Sierra de Gata muestra sus parajes para disfrutar del cine y la naturaleza.



"Esto añade un plus especial a esta comarca y la pone en el mapa", ha indicado el diputado, que ha subrayado el apoyo de las administraciones como la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura para sacar adelante este tipo de iniciativas culturales en unas fechas en las que también se contribuye a fomentar el turismo en la zona.



El director del festival, Sergio Cordero, ha reiterado que el objetivo del certamen es la defensa del medio ambiente a través del cine no comercial, con películas que no llega a los ojos del espectador en las salas convencionales.



CINE TRAS EL INCENDIO



La alcaldesa de Villasbuenas de Gata, Estefanía González, ha recordado que las proyecciones del festival en su última edición de 2019 llegaron a alcanzar un público de más de 200 personas, una cifra importante para estos municipios con escasos habitantes.



Respecto a la situación de la comarca tras el incendio de 2015, González ha explicado que "socialmente" la zona "no se acaba de recuperar" de esta catástrofe natural porque cuando llegan estas fechas el incendio está presente otra vez. En cambio, "medioambientalmente, la naturaleza es sabia y se va regenerando" con la ayuda de las actuaciones de reforestación que se han llevado a cabo desde varias entidades y diverso voluntariado.



"Pero siempre hay que ver la parte positiva cuando pasa algo de esto y, por ejemplo, ha traído festivales como éste y otras acciones culturales", ha concluido.