La actriz Julieta Serrano recibe con gran emoción el XXI Premio Corral de Comedias

Con la entrega del XXI Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano, se ha inaugurado este jueves la 44 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en la Casa Palacio de los Villarreal.

En un ambiente de esperanza y alegría, ante la celebración de un festival que recupera su extensión habitual, espacios escénicos y representaciones, los asistentes han recibido la emocionada bienvenida de su director, Ignacio García, precedida del Venho falar dos meus de los músicos portugueses Marco Oliveira y Rita Barber.

García ha querido que sus primeras palabras fueran en recuerdo a las personas "que han trabajado y trabajan incansablemente en el cuidado de los demás en este difícil tiempo, y a quienes nos han curado, cuidado y ahora vacunado...".

Posteriormente, el director del Festival ha afirmado que Almagro "es un espacio de convivencia único, un espacio feminista, americanista, accesible e inclusivo, y este año también Ibérico", pues Portugal será este año el País Invitado de Honor y animó a todos a construir juntos un futuro tan "luminoso y florido", como el cartel y el lema de este festival.

Tras un agradecimiento sentido a Julieta Serrano, tanto por su presencia y cariño como por su prolífica y exitosa trayectoria teatral, que sigue la ilustre estirpe de grandes mujeres de la escena, García ha hecho un llamamiento al público, para que venga a Almagro, "se atreva con el Siglo de Oro" y se sumerja en ese verso de Sor Ana de la Trinidad que es lema del festival: "y el tiempo breve pasarás en flores".

Marco y Rita interpretaron Camões y el dramaturgo Paco Bezerra tomaba la palabra para subrayar que Julieta Serrano, con decenas de obras en su haber y entre ellas nueve shakespeares, ha representado durante todos sus años de profesión el ideal de mujer "libre, rebelde y pionera".

Ha explicado que Serrano ha sido rebelde por desafiar los mandatos sociales no escritos, libre por no depender económicamente de nadie y pionera por haber cruzado "ciertas líneas", como protagonizar el primer desnudo del cine español o revolucionar la escena patria con Las Criadas junto a Nuria Espert.

Bezerra ha destacado la tenacidad, versatilidad y compromiso de la actriz, poniendo en valor cómo ha transitado como pez en el agua "de la tragedia a la comedia, de la comedia al teatro de vanguardia, del teatro de vanguardia a los autores más clásicos, y de los autores más clásicos a lo absolutamente pop".

Nuria Espert, Premio Corral de Comedias, ha dedicado después unas emocionantes y emocionadas palabras a la actriz de la que ha dicho que es "como una hermana".

"Es la más querida actriz dentro de la profesión, por su bondad, carácter, inteligencia, cultura y generosidad, que comparte a manos llenas", ha dicho, asegurando que lo mejor de ella aparece cuando cae el telón final, "porque es cuando aparece esa persona excepcional que es Julieta Serrano".

El fado Estranha forma de vida ha servido como preludio a las intervenciones institucionales, importantes según ha dicho Ignacio García, "pues en lo momentos más difíciles de la pandemia, cuando parecía imposible hacer un festival de teatro, decidieron sin fisuras que había que llevarlo a cabo y han hecho posible que hoy estemos aquí esta noche".

En primer lugar, ha tomado la palabra Daniel Reina, alcalde de Almagro, afirmando con emoción que "aunque la pandemia no está derrotada y hay que comportarse con mucha cautela, es enorme la alegría de que la cultura nos haya congregado hoy y de que le rindamos el mejor homenaje a las víctimas con un regreso responsable y feliz a la normalidad".

El primer edil de Almagro ha puesto en valor, asimismo, que el Festival reivindique el papel de las mujeres en la cultura y en la sociedad, así como que nuestro vecino Portugal sea el país invitado en esta edición.

José Manuel Caballero, presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, ha manifestado que la cultura "puede actuar como paliativo para los dolores del alma y puede ayudar a recuperar la fortaleza y la alegría de vivir", insistiendo por ello en la importancia que tiene que las instituciones posibiliten que se pueda vivir de la cultura con dignidad, tanto en los grandes escenarios como en los pequeños, "pues en el mundo rural también hay mucho talento, como sabe bien Julieta Serrano, que ha sido dirigida por un manchego ilustre como Pedro Almodóvar".

Caballero ha animado a todos a disfrutar de Almagro, "que es espacio de creación, de libertad, de convivencia, de diálogo y de alegría".

Por su parte, Rosana Rodríguez, consejera de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de destacar el apoyo incansable de Ignacio García al festival y su valentía al celebrar la anterior edición en condiciones adversas, ha asegurado que quien ha venido a Almagro tiene claro que el teatro del Siglo de Oro está en continuo y permanente desarrollo.

"Nada permanece ileso tras una representación y algo cambia en cada uno de nosotros cuando acudimos al teatro", ha asegurado Rodríguez, ensalzando después la figura de Julieta Serrano, "gracias a la cual sabemos que el teatro es consistente y eterno".

José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, tomaba la palabra y recordaba el trabajo, la perseverancia y la convicción del mundo de la cultura en este tiempo de pandemia por hacerla segura y por demostrar que es necesaria y parte esencial de la condición humana.

Dirigiéndose a Julieta Serrano, Rodríguez Uribes ha citado a Aristóteles, quien aseguraba que hay dos tipos de personas incompatibles con la solidaridad: los que creen que son mejores que los demás y los que tienen demasiado miedo y no pueden empatizar con aquellos que sufren.

"En Julieta Serrano hay una combinación de sencillez y de valentía que hacen que sea aún más grande el icono que representa", ha dicho.

Finalmente, el director del Festival de Almagro ha anunciado la concesión del XXI Premio Corral de Comedias a Julieta Serrano y el ministro de Cultura le ha hecho entrega del galardón.

"Todo me resuena como un sueño que no puede ser real, todas estas las palabras que me habéis dedicado, porque yo no soy tan importante", ha asegurado humildemente la galardonada.

Al borde de las lágrimas, Julieta Serrano ha añadido que, "como dijo el arquitecto Mies Van der Rohe, menos es más, así que solo puedo mostrar mi profunda emoción ante este reconocimiento".