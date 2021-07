La 44 edición del Festival de Almagro arranca este jueves con un 75% de ocupación

La 44 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro alza mañana el telón habiendo alcanzado ya un 75% de su ocupación y haciendo gala de una completa y atractiva programación que convertirá una vez más a Almagro en una auténtica Reserva Natural del Siglo de Oro.

El Festival, que se desarrollará hasta el 25 de julio, mantiene su apuesta por la visibilidad de las mujeres como pone de manifiesto el verso de Sor Ana de la Trinidad elegido como lema: Y el tiempo breve pasarás en flores.

Con 13.000 entradas vendidas, - un 74,43% de su ocupación - el Festival de Almagro se inaugura este jueves en el Palacio de los Oviedo con la entrega del Premio Corral de Comedias a la actriz Julieta Serrano.

Posteriormente, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenará, de forma absoluta, Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina-Foix, dirección de José Carlos Plaza y protagonizada por Ana Belén y Lluís Homar.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico estará presente, además, con Castelvines y Monteses, una coproducción junto a Barco Pirata bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta; El príncipe constante, de Calderón de la Barca, dirigida por Xavier Albertí; La comedia de las maravillas, de Ramón de la Cruz y Lluïsa Cunillé, dirigida por Lluís Homar; y el espectáculo infantil Lope sobre ruedas, de Lope de Vega, dirigido por Mireia Fernández.

Esta 44 edición acogerá un total de 84 funciones que se representarán en seis espacios escénicos diferentes: el Corral de Comedias, Teatro Adolfo Marsillach, AUREA, Casa Palacio de Juan Jedler (Patio de Fúcares), Teatro Municipal y Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo). Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla del Festival y en la página web oficial: www.festivaldealmagro.com.

Portugal, País Invitado

La elección de Portugal como País Invitado está basada en su aportación patrimonial y su importancia durante los siglos XVI y XVII, en todos los aspectos, pero con especial atención a la cultura literaria y teatral.

Así, Portugal se encargará de acercarnos una muestra de su historia y corpus cultural a través del talento artístico contemporáneo.

Durante el Festival, nos encontraremos con la escritura en dos direcciones: desde Portugal con sus poetas y desde España con la visión y conocimiento de los versos portugueses en su momento de creación, todo ello parte indispensable del Siglo de Oro. Una época en la que las compañías iban y venían dado que regía la misma corona en los dos países y había una unidad teatral y una unidad de pensamiento.

Además, a eso se suma el talento de los creadores portugueses actuales y sus visiones múltiples y variopintas sobre el Siglo de Oro: una forma de enriquecer la pluralidad de miradas sobre aquella época.

Portugal sigue la estela de los países que han sido invitados en ediciones anteriores el Festival: Colombia en 2018 y México en 2019. La mirada sobre el patrimonio común hispano luso será sin duda un hito en esta nueva edición del Festival.

El Programa Portugal quedará inaugurado el sábado 3 de julio en el acto E o tempo breve passarás em flores que tendrá lugar en el Corral de Comedias.

Los días 2 y 3 de julio, en la Casa Palacio de los Villarreal (Palacio de los Oviedo), podremos ver A contenda dos labradores de Caldelas o Entremés Famoso sobre da pesca do Río Miño, una historia que nos habla de la disputa por el derecho a pescar, de la Companhía Teatro de Braga y Centro Dramático Galego.

El 7 de julio, en AUREA, se representará Castro, del Teatro Nacional Sâo Joâo de Oporto, obra del poeta António Ferreira. Su director, Nuno Cardoso, se instala por primera vez en el territorio del canon de dramaturgia portuguesa y en los orígenes de la tragedia en Portugal.

Los días 16 y 17 de julio, en la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo), llegará Embarcaçâo do infierno, de A escola da noite y Centro Dramático de Évora, una obra basada en El Auto da Barca do Inferno o Auto da Moralidade, una de las más emblemáticas piezas del dramaturgo portugués Gil Vicente, considerado el "padre del teatro ibérico".

La compañía Nao D'amores representará los días 22 y 23 de julio en el Teatro Municipal, Nise, la tragedia de Inés de Castro; un espectáculo a partir de las obras Nise lastimosa y Nise laureada de Jerónimo Bermúdez, que construye una dramaturgia unitaria que nos permite profundizar en la visión del mal gobierno, a través de una de las historias más conocidas de la tradición hispanolusa: la leyenda de Inés de Castro.

Y el domingo 25, en AUREA, escucharemos el concierto Esta trabalhosa vida, de Os músicos do Tejo.

El programa de Portugal se completa con una exposición de dibujos de Mujeres del Siglo de Oro realizados por José Manuel Castanheira; y con el Encuentro Diálogos Ibéricos - APCEN en Almagro 2021, que será la primera presencia de APCEN - Asociación Portuguesa de Escenografía, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El Encuentro, que consta de un ciclo de conversaciones y una instalación artística colectiva, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión, intercambio y conexión entre reconocidos escenógrafos, diseñadores de vestuario y directores de escena portugueses y españoles que han trabajado en la temática del Siglo de Oro y del Barroco.

Además, las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro llevarán por título El Siglo de Oro ibérico: Portugal y el Teatro Clásico Español; y los días 21, 22 y 23 de julio, en el Palacio de Valdeparaiso, se celebrará Diálogos ibéricos – APCEN en Almagro.

La imagen del cartel, una creación original de Castanheira

El cartel de esta edición es una imagen del escenógrafo, arquitecto y gran intelectual del teatro portugués José Manuel Castanheira, quien lo ha diseñado a propósito para el Festival inspirado en la línea que las imágenes del Festival han tenido en los últimos años sobre la mujer y el empoderamiento de la mujer en el Barroco, pero en este caso con una visión fresca, original, luminosa y veraniega que, además, tiene una relación directa con el lema.

Castanheira se ha inspirado en el verso de Sor Ana de la Trinidad, Y el tiempo breve pasarás en flores, y que es una declaración de intenciones de lo que queremos que el público disfrute en Almagro.

El artista portugués ha inventado esa mujer florida, esa mujer teatral, esa mujer que es observada por esas sillas parecidas a las del Corral de Comedias y que encarna ese valor de esperanza y de un tiempo nuevo que, sin duda, va a representar esta edición del Festival.

Navarra, Comunidad Invitada

Navarra será la Comunidad Autónoma invitada en esta edición, lo que supone una apuesta por la descentralización del Siglo de Oro y por escuchar las voces de otros territorios de la nación cuyas miradas sobre el Siglo de Oro son diferentes.

La música, la danza, la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la mística, Sor Juana Inés de la Cruz, Fray Luis de León... serán algunos de los protagonistas indiscutibles de un programa que pasamos a detallar: el sábado 10 de julio, en el Corral de Comedias, tendrá lugar el acto de inauguración del Programa Navarra.

Los días 9 y 10 de julio, también en el Corral de Comedias, se representará El burlador sin sardina, de Pasadas las 4 y Spanish Brass; el sábado 10, en el Teatro Municipal, podremos ver Laberinto de Juana Inés, de T'Diferencia Teatro; también el sábado 10, en la Casa Palacio de los Villareal (Palacio de los Oviedo), disfrutaremos de Al baile con Cervantes, Quevedo y Lope, de Raquel Andueza y La Galanía; el domingo 11 de julio, en AUREA, tendremos Mielotxin + Lauarin Dantzariak + Hutsun Txalapartariak; los días 16 y 17 de julio, en el Teatro Municipal, podremos ver Loco desatino, de Producciones Maestras; y, por último, los días 23 y 24 de julio en AUREA, se representará El cantar de cantares, del Museo Universidad de Navarra.

El Festival en datos

Un total de 38 compañías, que realizarán 84 funciones, nos visitan en esta 44 edición del Festival de Almagro. Vienen de 11 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, que es la Comunidad Invitada, y País Vasco. La presencia internacional se centra en el programa que viene desde Portugal, País Invitado.

Habrá un total de 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 en nuestro país. Sobre las autorías, tendremos 9 autoras y 28 autores del Siglo de Oro; y 18 autoras y 24 autores contemporáneos. En cuanto a la dirección escénica, 23 directoras y 25 directores en toda la programación.

Estrenos absolutos y estrenos en España

La 44 edición del Festival de Almagro acogerá un total de 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 serán estrenos en España.

Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, en versión de Vicente Molina Foix bajo la dirección de José Carlos Plaza, una coproducción de la CNTC y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Adolfo Marsillach; en el Corral de comedias se estrenarán La reina muerta, ficción sonora sobre Inés de Castro y Blanca de Navarra, un texto de Alfonso Latorre bajo la dirección de Benigno Moreno, una coproducción de Radio Nacional de España y Telón Producciones; El perro del hortelano, versionada y dirigida por Paco Mir, una coproducción de Sofía Aguilar Producciones de Arte y Vania Produccions; La vida es sueño, en versión y dirección de Pablo Viar, una producción de Producciones La Folía; y Las bizarrías de Belisa, de la compañía Clásicos on the Road.

En el Teatro Municipal, se estrenarán Francisca, de Producciones 099 bajo la dirección de Fredeswinda Gijón, un recorrido por la vida de Francisca de Pedraza; y Amor es más laberinto, de Sor Juana Inés de la Cruz, una producción de Al hilo teatro bajo la dirección de Claudio Hochman.

El programa Portugal contempla 4 estrenos en España: Entremés famoso sobre da pesca do río Miño, de la Compañía de Teatro de Braga y Centro Dramático Galego, y Embarcaçao do inferno, de A Escola da Noite y Centro Dramático de Évora, ambos en el Palacio de los Oviedo; Esta trabalhosa vida, de Os Músicos do Tejo, y Castro, del Teatro Nacional Sâo Joâo, ambos en AUREA.

El Patronato del Festival está formado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte; la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la Diputación de Ciudad Real; el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además, esta edición cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de Portugal, de la Direçao Geral das Artes (DgArtes), del Gobierno de Navarra y del Instituto de las Mujeres adscrito al Ministerio de Igualdad; con el patrocinio de Globalcaja y Mercedes-Benz Autotrack y con el apoyo de Adif.