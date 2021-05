La extemeña María Isabel Rodríguez Palop en el equipo de la Bienal de Sevilla

Cabe señalar que, en dicho grupo, están también otros destacados profesionales como Sara Arguijo, periodista y experta en flamenco; Cristina Cruces, doctora de Geografía e Historia y profesora titular de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; Alberto García Reyes, periodista y experto en flamenco; e Iván Periáñez-Bolaño, doctor en Antropología por la Universidad de Sevilla.

Cabe subrayar quek, Mª Isabel Rodríguez Palop, una de los cinco miembros de ese ‘consejo asesor’, es Periodista especializada en flamenco.

En febrero 2020, publicó el que hasta la fecha es el único libro especializado en flamenco del sello‘Dummies’ (Grupo Planeta) de tirada internacional.

Su vinculación al mundo del flamenco Posee una amplia experiencia en el mundo del flamenco al que está unida desde su niñez, relacionada conla Peña Flamenca Cultural Ciudad de Llerena regentada por su padre.

Ha trabajado en diversos programas dedicados a la materia como ‘Flamenko’ (Canal 2 Andalucía), ‘Se llama Copla’ (Canal Sur) o dirigiendo y presentando ‘Voces Flamencas’ en Onda Cero Extremadura (AtresMedia)

Atesora, tras más de diez años ininterrumpidos escribiendo de forma semanal sobre la temática flamenca tanto en el Diario Sur (Málaga), Hoy (Extremadura) (ambos de Vocento) como en El Periódico Extremadura (Prensa Ibérica), más de 500 entrevistas y crónicas de Festivales y actuaciones de este arte.

Una hemeroteca ya, para investigación y consulta, disponible en la web de la que la periodista es CEO: www.palopflamenco.com

En el ámbito de la didáctica flamenca, destaca su nombramiento como coordinadora del primer curso sobre flamenco, programado por la UNED, el cual será celebrado en el mes de julio 2021.

Colaboradora activa en el ‘Aula de Flamenco’ de la Universidad de Extremadura y Diputación de Badajoz que este año cumplirá su tercera edición.

Recientemente, ha desarrollado como Directora de Contenidos el proyecto ‘Obras en movimiento’ representado en el Museo de Helga de Alvear en Cáceres bajo la dirección artística Jesús Ortega.

Sobre la Bienal de Sevilla

Chema Blanco, el nuevo director de la Bienal de Flamenco, en la sede de la Bienal, el Centro Cerámica Triana, acompañado de su grupo colaborador, explicó su modelo de gestión para esta Bienal con la exhibición, el acompañamiento de los artistas, la formación e investigacióny la internalización comoejes primordiales en su trabajo.

Según Blanco, “un proyecto ilusionante que quiero poner en marcha tras este periodo pandémico que hemos experimentado. Quiero que sea la Bienal del optimismo. Sevilla no podría ser del todo una ciudad del siglo XXI si una de sus principales referencias culturales, por no decir la más importante, no lo es también”.

La XXII Bienal de Flamenco será un lugar para la exhibición. Una herramienta que hará que la ciudad pueda sentirse viva durante todas las horas del día, en la mañana, en la tarde y en la noche.

Se dará importancia a los proyectos liderados por artistas que estén comprometidos con este Arte, con la creación, con los lenguajes multidisciplinares. Se implicará a los creadores, de la misma forma, que a los que aportan valor al hecho flamenco desde la tradición y, tendrán cabida los proyectos que se sumen a esa idea de “ciudad creativa, ciudad de las ideas”.

Para ello, el nuevo director apuesta por aprovechar las sinergias que brinda la propia ciudad, tanto a nivel artístico como institucional, para favorecer encuentros con el arte flamenco y otros artistas que procedan de diferentes disciplinas.

Así pues, el rock, el pop, la música antigua o la electrónica y eventos en la ciudad como el Monkey Week, el FeMÀS o Nocturama podrán ofrecer escenario para que esta agitación cultural en la ciudad también incluya el flamenco como ejemplo de un arte vivo, en permanente evolución y en constante diálogo con estilos musicales diversos.