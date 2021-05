Flores señala la contribución del grupo Acetre al refuerzo de la identidad transfronteriza

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, ha subrayado la contribución del grupo musical extremeño Acetre al refuerzo de la identidad transfronteriza a través de su música, que es "un nexo de unión entre Extremadura y Portugal".



En estos términos lo ha expresado la titular extremeña de Cultura en la presentación del último trabajo del grupo oliventino, que lleva por título 'A la casa de las locas', y que ha tenido lugar en el Teatro López de Ayala de Badajoz, con la participación, entre otros, del director del teatro pacense, Miguel Murillo, y los músicos de Acetre, Víctor Asensio y Antonio Leyras.



Así pues, Flores ha manifestado que la Junta de Extremadura, a través de las ayudas a la producción teatral, de danza, espectáculos multidisciplinares y de música, apoya este tipo de iniciativas, que "son seña de identidad de nuestra cultura".



En este sentido, ha destacado que Acetre es "un grupo de referencia en el panorama cultural extremeño". Su trabajo va mucho más allá de la propia música, pues "a través de sus canciones recuperamos nuestro patrimonio".



"Acetre ha recuperado canciones tradicionales de nuestros pueblos, de nuestras fiestas, tradiciones extremeñas, y gracias a ese trabajo no se olvidan, somos muchas las generaciones que continuamos conociéndolas", ha asegurado la titular extremeña de Cultura.



Del mismo modo, Flores Redondo ha felicitado al grupo por su trayectoria de más de cuarenta años y "no solo por el resultado final, que son vuestras canciones, sino por la enorme labor que hacéis de estudio de nuestra historia", según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.



"Y es que en estos tiempos tan convulsos es necesario no olvidar las raíces de Extremadura y reivindicar lo que somos, gente sencilla y trabajadora. Nuestra historia se refleja en vuestras canciones", ha concluido.