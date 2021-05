La obra “25 años de Suerte de Saavedra” se incorpora al Catálogo Nubeteca

La obra '25 años de Suerte de Saavedra', de José Carracedo Gallardo, se ha incorporado al Catálogo Nubeteca, el proyecto puesto en marcha por la Diputación de Badajoz.

En concreto, este libro repasa la memoria de los 25 primeros años de la barriada Suerte de Saavedra y de la parroquia de San Pedro de Alcántara de Badajoz, dividida en tres partes.

Así pues, la primera recoge una descripción del barrio y sus viviendas, un segundo capítulo aborda el realojo de Las Cuestas de Orinaza y la tercera se ocupa del centro de salud y social del barrio.

De esta forma, se basa en una historia que su autor, José Carracedo Gallardo, conoce muy bien porque fue nombrado párroco, como él mismo indicaba el día de la presentación de su obra, "en un sitio donde todavía no había barrio, todavía no había parroquia, todavía no había nada de nada".

Esta presentación tuvo lugar en la Diputación de Badajoz y su vicepresidente primero, Ricardo Cabezas, señaló, que a su autor no se le podía tildar como un "clásico sacerdote".

"El estilo de Pepe siempre ha sido muy atípico, en el barrio la gente dudaba si era albañil o párroco por su forma, su trato y esa manera tan peculiar de relacionarse. Siempre con esa capacidad e iniciativa creó un gran centro parroquial, que además de la labor propia de la parroquia realizaba cursos de formación para jóvenes, desempleados", indicó.

Aunque se jubiló en el 2009, tras 26 años como párroco, continúa colaborando en la parroquia y también en la ermita de San Isidro. Tiene una calle con su nombre desde el 2010 en la misma barriada que vio crecer y ha realizado un "papel ejemplar como impulsor y promotor de asociaciones, sin olvidar su labor como transmisor de las inquietudes del barrio", según ha destacado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.

Con la incorporación de la edición digital de esta publicación se quiere dar visibilidad y acceso a este tipo de obras incluyéndolas en la Colección Local digital facilitando así la lectura de las mismas desde cualquier lugar o momento gracias al formato electrónico.

Esta línea de actuación fomenta el desarrollo participativo y comunitario de colecciones digitales en torno a la memoria local y el conocimiento de la memoria histórica, una apuesta por la e-Memoria con una biblioteca digital que contribuya a la difusión del trabajo de autores u obras de temática local.

De esta manera, cualquier persona que sea socia de alguna de las bibliotecas públicas municipales de la provincia, o bien de las bibliotecas de las barriadas de Badajoz y del Centro de Estudios Extremeños, podrá disponer de estas obras mediante descarga directa (sin DRM) de la plataforma, y pasarán a formar parte de su biblioteca personal.

Cabe destacar que esta acción se enmarca en el ODS de la Agenda 2030 que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad y busca promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida ya que da acceso a la información y a las investigaciones.