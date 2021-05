El violinista Ilya Gringolts se estrena con la OEx con conciertos en Badajoz y Cáceres

El violinista Ilya Gringolts se estrenará con la Orquesta de Extremadura (OEx) con conciertos en Badajoz y Cáceres los próximos días 13 y 14 de mayo, respectivamente, y dirigidos por Roberto Forés.



Gringolts, después de estudiar violín y composición en San Petersburgo, estudió en la prestigiosa Juilliard School of Music con el maestro de maestros Itzhak Perlman y fue el violinista más joven en ganar el Concurso Internacional de Violín Paganini, en 1998.



Así pues, desde entonces se ha labrado una carrera demostrando su dominio del repertorio clásico, estrenando obras de autores contemporáneos y registrando "aplaudidas grabaciones" para sellos insignia como Deutsche Grammophon, Hyperion y BIS.



Además, ha liderado su Cuarteto Gringolts y ha impartido regularmente clases de violín en la Academia de las Artes de Zúrich y puntualmente en la Real Academia de Música de Escocia, ha informado la OEx en una nota de prensa.



Así, Ilya Gringolts debuta en concierto con la Orquesta de Extremadura y con su violín Giuseppe Guarneri del Gesù, original de Cremona, de 1743, este jueves 13 en el Palacio de Congresos de Badajoz y el viernes 14 en el de Cáceres, recitales que comenzarán ambos a las 20:00 horas.



El violinista interpretará el Concierto para violín y orquesta nº 1 en re mayor, op.19, de Serguéi Prokófiev, uno de los conciertos más oídos del compositor con el tiempo, porque su estreno "no fue un éxito arrollador".



Además de este concierto se podrá escuchar la Introducción de la ópera Jovánschina, en la versión que completó Rimski-Kórsakov, porque su autor, Modest Músorgski, no pudo terminarla llegada su muerte. Lleva el sobrenombre de Amanecer en el río Moskva.



Y como colofón, la Sinfonía nº 5 en mi bemol mayor, op.82, de Jean Sibelius. El final de su último movimiento contiene el "más grandioso de los temas de Sibelius", el "himno de los cisnes", un tema musical que recuerda poderosamente a la música empleada por el Hollywood moderno, pero unas décadas antes.



Al frente de la OEx y de este programa estará el director invitado Roberto Forés, el director musical y artístico de la Orchestre National d'Auvergne, en Francia.



Al contrario que Gringolts, Forés ya debutó con la OEx, en 2014, incluso repitió en 2018. Esta nueva presencia se suma a otros compromisos a lo largo de esta temporada con la Russian State Symphony Orchestra, la Sinfónica de San Petersburgo, Orchestre National de Metz, la Orquesta de Valencia, Sinfonietta Lausanne o una gira por China con la orquesta de la que es titular.



Cabe destacar que las entradas para Badajoz y Cáceres ya pueden adquirirse en la taquilla digital de la Orquesta de Extremadura o en la física los días de concierto en las horas previas al comienzo.