Danza y arte contemporáneo se funden en un espectáculo en el Museo Helga de Alvear

La bailaora Cristina Hoyos y ocho bailarines extremeños participan en un espectáculo creado por Jesús Ortega que se estrenará el Día de los Museos, el 18 de mayo, en el patio del Museo Helga de Alvear, en el que la danza y el arte contemporáneo se fundirán en una puesta en escena especial para el público.



El montaje 'Danza en Helga de Alvear' está inspirado a propósito en las obras que contiene el Museo Helga de Alvear de Cáceres. Además, los bailes creados ante ocho de las obras del museo se han grabado en un vídeo, que se proyectará en el auditorio del museo entre el 19 y el 30 de mayo con acceso libre



La actividad forma parte del programa CácerEs Cultura y se desarrollará con motivo del Día de los Museos en dos tiempos, según ha explicado este lunes en la presentación la directora del Gran Teatro y CácerEs Cultura, Silvia González.



Las ocho piezas de danza concebidas frente a las obras se verán en un único espectáculo el día 18. Será sobre un escenario en el patio del museo ante 80 espectadores a las 19,00 horas. Las entradas están agotadas tras abrirse la inscripción por parte del museo hace unos días. Por motivos de seguridad de conservación del museo y las medidas sanitarias, las piezas de baile no pueden ofrecerse al público en el interior y frente a las obras para las que fueron concebidas.



Sin embargo, el público podrá disfrutar de las danzas en su concepto original, frente a las obras de arte, en un vídeo que se ha grabado hoy mismo y que se proyectará desde el 19 de mayo y hasta el 30 de este mes en el auditorio del museo, durante el horario de apertura de éste y con acceso libre. Además, se difundirá en las redes sociales del Gran Teatro y el museo cacereño.



La responsable del Museo Helga de Alvear, María Jesús Ávila, destacó esta actividad como ejemplo de la idea de que en el centro se encuentren y se crucen distintas disciplinas como las artes plásticas con el teatro o la danza.



El coreógrafo y bailaor extremeño Jesús Ortega explicó que la idea original de bailar junto a las obras del centro cacereño parte de María Isabel Rodríguez Palop, Juan Carlos Guajardo y suya, como director artístico.



A medida que Ortega y Guajardo fueron recorriendo las salas durante su primera visita al museo seleccionaron las ocho piezas en las que se ha inspirado el espectáculo de entre las casi 200 expuestas. "Veíamos la obra y pensábamos en el bailarín y el tipo de danza que podría bailarse", ha manifestado Ortega en la presentación del espectáculo.



Las piezas elegidas son de Thomas Hirschhorn (ante la que bailará Cristina Rosa), Carol Bove (bailada por Cyntia González), Larry Bell (por Libertad Pozo), Katharina Grosse (por María Lama), Richard Long (por Jesús Custodio), Juan Muñoz (por Eduardo Acero), Olafur Eliasson (por Juan Carlos Guajardo) y Ai Wei Wei (por el propio Jesús Ortega), informa CácerEs Cultura.



Cristina Hoyos, como "dama de la danza", tal y como la ha definido Ortega, ejecutará su danza ante una pintura de Juan Suárez y hará de hilo conductor entre todas las piezas de baile. Cada una de ellas, constituyen una muestra de varios géneros: el baile flamenco, contemporáneo, folclórico, africano, clásico y urbano.



ESCULTURAS EN EL AIRE



La bailaora sevillana, que cumplirá 75 años en junio, ha mostrado su felicidad por poder bailar en el museo cacereño, que se ha convertido en un referente mundial del arte contemporáneo. "Me expresaré como yo siento el baile y haremos esculturas en el aire", ha declarado.



Esta veterana del flamenco, una de las grandes figuras españolas de la danza, ha ido acompasando su trayectoria con los tiempos, según manifestó. "Mis movimientos son también contemporáneos, aunque a mí lo que más me gusta es el flamenco, y para mantenerlo vivo hay que ir metiendo nuevas formas, sin olvidar la raíz, la esencia", ha subrayado.



La bailaora ha asegurado que, aunque ha bailado en numerosos lugares, algunos extraños, es la primera vez que lo hace en un museo. Jesús Ortega matizó que, en realidad, Hoyos ya ha bailado en un museo, el que lleva el nombre de la propia bailaora y que es el único dedicado al baile flamenco.



Cristina Hoyos compartió durante veinte años su carrera profesional con Antonio Gades, con quien rodó la trilogía dedicada al baile flamenco de Carlos Saura: Bodas de sangre, Carmen y El amor brujo. Difusora por todo el mundo de esta disciplina, ha logrado numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre ellos el Premio Nacional de Danza en 1991. Tiene, como ella dice, "el baile dentro" y le basta un paseo para fijarse en las cosas e imaginar de inmediato un baile.