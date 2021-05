Trasladan gira de Extremoduro a 2022 a la espera de "la conformidad" de Robe Iniesta

En un comunicado, señala que "Live Nation lamenta comunicar la definitiva imposibilidad de celebración de los conciertos multitudinarios previstos para esta primavera y verano de 2021 como consecuencia de los efectos de la pandemia mundial de Covid-19, pero está trabajando para ofrecer soluciones".



En este sentido, ha adelantado que ya tiene confirmados, desde el pasado mes de febrero, los recintos para celebrar todos los conciertos de la gira en 2022, "que apenas varían" de las fechas fijadas para 2021, matizando que "no podemos anunciar las fechas sin contar con la conformidad de Robe".



Así, ha pedido a los clientes que ya habían adquirido entradas para este año que las guarden porque serán válidas para el mismo recinto y la misma fecha.

En caso de que la nueva fecha no fuera adecuada para el espectador que ya cuenta con entrada, podrá solicitar su devolución, mientras que si no sale adelante la gira, también se devolverán todos los importes.



Extremoduro ya anunció el pasado mes de marzo un nuevo aplazamiento de su gira de despedida, la tercera vez que la suspendía, sin que en esa ocasión la banda de rock extremeña pusiera una fecha definida para retomarla debido a la pandemia de la Covid-19.



"Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser", escribió el fundador de la banda Robe Iniesta, en un mensaje en la página oficial del grupo.



La gira de despedida del grupo anunciada en 2019, unas horas después de comunicar la separación de la formación, se había aplazado anteriormente en dos ocasiones, primero al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021.



"No tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer. No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido", indicaba entonces el grupo.



Este anuncio coincidió con otro hecho por el propio Iniesta respecto a su previsión de sacar su nuevo disco en solitario de cara a la próxima primavera y empezar a hacer conciertos en otoño.



La banda de rock tenía previsto visitar ocho ciudades (Valencia, Murcia, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela, Cáceres, Barcelona y Bilbao) en la que es su gira de despedida tras 34 años andadura musical desde que Robe Iniesta fundara la banda en Plasencia en 1987. Desde entonces hasta hoy, se convirtieron en nombre más que destacado de la historia no ya del rock, sino de la música española.