El mural que ensalza figura de Alfonso IX de León en Badajoz, víctima de un acto vandálico

El mural de cerámica situado en la margen izquierda del paseo fluvial de Badajoz, también conocido como Paseo Alfonso IX de León, que ensalza la figura de este monarca ha sido objeto de un acto vandálico, en el que han sido dañadas las cabezas de algunos de los personajes del lado cristiano, acompañado de una pancarta en la que se puede leer 'Fascistas sois los terroristas'.



Sufragado por la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz en colaboración con el Ayuntamiento de la capital pacense, este mosaico en el que se ha empleado cerámica de Barcarrota fue inaugurado el pasado 18 de marzo e ilustra el momento en el que Alfonso IX de León recibió las llaves de la ciudad el 19 de marzo de 1230, reproduciendo el original de la Plaza de España de Sevilla.



Así pues, a través de una nota de prensa, la Asociación Cívica se ha mostrado "indignada" con los "destrozos" en el mural que regaló a la ciudad, y ha expuesto que lleva más de una década divulgando los diferentes hechos históricos acaecidos en la ciudad. "El último, uno sucedido hace ocho siglos, quisimos difundirlo regalando un mural de cerámica para el disfrute de sus ciudadanos", ha ensalzado.



De este modo, ha defendido que "el mural no es del ayuntamiento ni de ningún partido político y mucho menos de fascistas islamófobos", sino "de una pequeña asociación que ha gastado sus ahorros en encargar una réplica de unos azulejos de los años veinte para regalársela a la ciudad".



Igualmente, la Asociación Cívica ha remarcado que "no conmemora hechos históricos por motivos religiosos sino por ser históricos", ya que según ha relatado, "Alfonso IX fue un personaje muy importante en nuestra historia y por eso hemos querido difundir su legado. Hace años, impulsamos la celebración del Milenario del Reino Taifa de Badajoz y la figura de Sapur, como su primer rey".



También propusieron en septiembre de 2016 la señalización de los campos de batalla de Sagrajas como conmemoración de la batalla acaecida en 1086 entre los reyes de varias taifas, incluida Badajoz, y sus aliados almorávides contra las tropas enviadas por los reyes cristianos, ha rememorado junto con que la batalla la ganaron los primeros, al tiempo que ha matizado que "nadie parece recordar nada de eso ahora".



En todo caso, la Cívica ha insistido en que no trabajan en la difusión de aquellos hechos por estar protagonizados por musulmanes, sino que lo hicieron por ser historia de la ciudad, y ha pedido a los autores del destrozo "que repongan los azulejos dañados" puesto que, para ellos, "supuso un gran esfuerzo económico".



"Hemos sufrido las consecuencias de las disputas entre extremistas que no han entendido nuestro mural", mientras que "tampoco han entendido a Alfonso IX, quizá el personaje medieval menos criticable de la historia", concluye este colectivo.



REACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO



Así, y a preguntas de los periodistas sobre este asunto, la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, ha lamentado este "ataque vandálico" que ha sufrido este mural, una "triste noticia porque no puede haber, ni se puede permitir en esta ciudad, que haya espacios para los ataques, para el vandalismo y para querer mostrar sus diferencias de gusto, de pareceres, destruyendo cualquier obra".



Así, lo ha tachado como "un ataque" a la cultura, al patrimonio y a una ciudad "sensible con todas las ideas" y en la que "se respeta absolutamente todo", por lo que el equipo de gobierno condena y rechaza estos hechos, considera que "no puede haber espacio para los violentos, ni para los vándalos, ni para quien no quiere comportarse" y se muestra "tajante y firme" ante este tipo de "ataque violento".



Para Morcillo, "la cultura es libertad" y "lo que no puede ser es que alguien vaya destrozando un mural" que reconoce un hecho histórico "y que habrá ido posiblemente con nocturnidad y alevosía y, al parecer, con un pico o con algún elemento cortante para ir destruyendo ese mosaico", que fue una iniciativa "privada" y "popular" que el ayuntamiento "acompañó" recordando el pasado de la ciudad.



También ha sostenido que "nunca se puede hacer política" de la cultura y ha alertado de que "eso no va a quedar así" y que "no se puede permitir que alguien que lo haya destrozado se quede tan tranquilo". En este sentido, ha explicado que este lunes se ha hecho un informe fotográfico, elaborado con la Policía Local, y se ha recogido "toda la documentación", de la cual se va a dar cuenta y se va a denunciar ante la Policía Nacional.



"Uno no puede quedar impune rompiendo lo que no le parece o lo que no le gusta", ha insistido la edil, que ha continuado que ni este mural, ni ningún monumento, ni parte de la ciudad o su mobiliario urbano y que "no puede ser que últimamente ya nos hayamos acostumbrado, desgraciadamente, a aguantar este tipo de ataques vandálicos", como los que han tenido lugar también "hace poco" en las esculturas que recordaban a los conquistadores en el Paseo Fluvial.



Por todo ello, ha adelantado que se van a llevar a cabo las acciones legales, policiales o jurídicas "necesarias para poder descubrir quienes han sido los que han atacado esto" y también otras partes del patrimonio de la ciudad; mientras que sobre su reparación ha planteado que están en contacto con la Asociación Cívica para ver los pasos a seguir, y que habrá que desmontar el mural, encargarlo, prepararlo o estudiar qué partes podrían recuperarse.



Por su parte, el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Badajoz también ha querido expresar, a través de nota de prensa, "su más profunda condena y rechazo a los actos de vandalismo" que este lunes "destrozaron gran parte" del mural que la ciudad había dedicado a Alfonso IX, "un ataque al patrimonio de Badajoz, que si por algo se caracteriza es por ser una ciudad abierta y tolerante, con un rico pasado y una gran historia que hay que conocer, conservar y poner en valor, con grandes nombres históricos que han formado su legado".



"Desde Ibn Marwán como fundador, a Alfonso IX, Manuel Godoy, Luis de Morales o Juana María de los Dolores 'Lady Smith', referentes de la historia badajocense que son todos respetados por igual y todos homenajeados en los espacios públicos de la ciudad", señala el PP en una nota de prensa en la que espera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "encuentren a los autores de estos delitos y se les imponga la pena tipificada en el Código Penal por este delito, además de la restitución a su costa de los daños infringidos en dicho mural".



COMUNIDAD MUSULMANA



En otro comunicado, también la comunidad musulmana "condena enérgicamente el ataque vandálico sufrido por el mural de cerámica en conmemoración de la toma de Badajoz por el Rey Alfonso IX en 1230", el cual "conmemora una etapa historia de nuestra ciudad" y ante lo cual ha mostrado su "total respeto" a la iniciativa de la Asociación Cívica, "abogando el mismo tiempo por el respeto y la convivencia entre todos los tejidos sociales".



"Manifestamos nuestro rechazo a este acto irresponsable y a cualquier agresión contra las instalaciones de nuestra ciudad", ha señalado, a la vez que ha apoyado a la Cívica que, "con sus iniciativas y sus aportaciones culturales", enriqueció el patrimonio de la ciudad, según detalla en nota de prensa el imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar.