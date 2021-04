El Gran Teatro estrena 'Conquistadores' sobre "la relación del hombre con la historia"

Ep

Así lo ha indicado el director de 'Conquistadores', Pedro Luis López, quien ha destacado que "va a ser un espectáculo que va a tener mucha potencia y mucha relevancia" y ha explicado que habla sobre "los seres anónimos, de los muchos y muchas que se fueron a buscar un Nuevo Mundo y se encontraron diversas situaciones" y, dentro de ellos, hubo algunos que "tuvieron nombre porque ciertos hechos o hazañas les pusieron un sello en la historia".



De este modo, López ha valorado que la obra plantea "fundamentalmente, la relación del hombre con la historia y para qué sirve"; todo ello, dentro del teatro del absurdo en el que "se mezcla la palabra con el gesto".



Por ello, se trata de un "espectáculo con un sello propio" y un "lenguaje propio" en el que se habla de la conquista de América "desde un punto de vista diferente" y con "una puesta en escena absolutamente contemporánea".



Junto con ello, ha añadido que "la idea es que el espectador pueda viajar con esos seres anónimos y, a través de ese viaje, pueda vivir en primera o en tercera persona, dependiendo del momento, esas situaciones; y en las que a través de esas hazañas van a ir saliendo nombres como Núñez de Balboa, Hernán Cortés, Inés Suárez, Pizarro, Orellana, Soto".



Por su parte, el autor del texto y también actor de la misma, Chema Pizarro, ha apuntado que se planteó "la historia de tres personajes" que "juegan a ser conquistadores" y "huir de unas condiciones deplorables con sueños de un mundo mejor", afirmando que, "a partir de ahí, surgió un texto que se ha ido modificando cuando hemos ido trabajando en él".



A este respecto, ha subrayado que esta historia que surgió de la lectura por parte de Marta Moreno, de la productora Proyecto Cultura, del libro 'Inés del Alma Mía' de Isabel Allende, "se va a convertir en una auténtica locura" de la que quieren "hacer partícipe al público".

Junto con ello, ha explicado que "no hay otra manera de contar esta historia, de lo que sucedió, si nos basamos en el humor, que no sea a base de humor negro, no nos queda otra porque la historia es muy cruel y hay saber darle un poco la vuelta".

Y, ha subrayado que "lo que ha hecho Pedro (el director) en este tiempo de ensayos es crear un monstruo maravilloso que creo que el público no solo va a disfrutar, le va a sacudir bastante por dentro y eso es lo que pretendemos que para eso hacemos teatro".



Asimismo, ha asegurado que es "una historia anacrónica", porque "aquí desgraciadamente hay anacronismos muy reales, muy grandes y muy importantes, más aún siendo extremeños", porque "realmente esa sensación de los cantos de sirena que te avisan de un mundo mágico lleno de oro que te va a hacer rico y que te hace huir de lo tuyo, huyendo de penurias, miserias y guerras es algo que a lo largo de la historia se ha ido repitiendo una y otra vez".



"AMALGAMA DE EMOCIONES MUY BIEN ORDENADA"



Por su parte, el actor Francis J. Quirós ha confesado sentirse "muy afortunado" por embarcarse en "este crucero maravillo" en el que "el público va a alucinar" y "se va a montar en un barco impresionante" donde va a "emocionarse, reírse", también hay "momentos poéticos, divertidos", en definitiva, "es una amalgama de emociones muy bien ordenada".



Además, ha subrayado que es una historia "compleja de contar" porque abarca "cinco siglos" y "muchos conceptos, muchas situaciones". "Desde la batuta de Pedro Luis creo que tenemos la esencia de todo para mostrar ese espíritu de querer descubrir", ha ensalzado.



Así, ha destacado que los actores han partido desde su "propia verdad" para acercarse a personajes que "están muy alejados" de ellos, al tiempo que ha puesto en valor "la figura de la mujer en este periodo" que "está casi anulada cuando realmente tenía mucho peso".



Asimismo, Nuqui Fernández, otra de las actrices, se ha mostrado "muy contenta" de participar en 'Conquistadores' y ha deseado que el público "disfrute de este juego tan gamberro, hecho con tanta verdad y con tanto cariño" para "descubrir esos personajes".



Finalmente, Marta Moreno ha subrayado el "esfuerzo" que ha supuesto sacar esta obra adelante y ha agradecido la colaboración de la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de Mérida y Torrejoncillo. "Con muchas ganas de que llegue el domingo, esperamos que vengáis, que lo disfrutéis porque de verdad va a ser un espectáculo bastante distinto a lo que hayáis podido ver hasta ahora", ha concluido.

Y, tras su estreno en Cáceres, este domingo a las 19,00 horas, 'Conquistadores' iniciará una amplia gira con fechas ya cerradas hasta 2022. Así, pasará por Trujillo, Coria, Badajoz, Torrejoncillo, Mérida, Valencia de Alcántara, Medellín o Plasencia, entre otras ciudades.