El Mantel Sagrado de la Última Cena de la Catedral de Coria, protagonista de un documental

El documental sobre el Mantel Sagrado de la Última Cena, que se custodia en la Catedral de Cáceres ha sido presentado en un acto con el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el administrador diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano López; el alcalde de Coria, José Manuel García Ballesteros; el presidente de Adesval, José Ricardo Rodrigo González, así como miembros del cabildo catedral y otras autoridades civiles.



Con este documental, el Cabildo de la Catedral de Coria-Cáceres quiere mostrar al mundo uno de sus tesoros más preciados y que durante siglos, fue un importante reclamo para peregrinos y visitantes, hasta convertirse en un importante motor económico y religioso de la ciudad de Coria.



Así, cabe recordar que hasta el año 1791, la reliquia testigo de la Última Cena de Nuestro Señor, según la tradición, se exhibía públicamente, en una feria anual, en la balconada de la Catedral, a la que acudían miles de peregrinos para venerar este paño de lino, de 4,42 metros por 92 centímetros, según relata la Diócesis de Coria-Cáceres en nota de prensa.



Según señala, "tal era el respeto devocional que transmitía, que durante siglos acompañó procesiones rogativas, para pedir el fin de plagas, sequias o inundaciones y en su urdimbre se esconden ruegos, oraciones y promesas de infinidad de cristianos".

También, se considera que esta reliquia, es testigo de la historia de Extremadura, ya que "ha padecido exilios, ha estado escondida, ha vivido guerras, se ha exhibido como testigo de Jesucristo en procesiones y Santas Misas".



La reliquia es una de las más importantes de la cristiandad, puesto que según la tradición fue el mantel donde se celebró la Última Cena de Cristo, antes de su Pasión, origen de la Iglesia y de la institución de la Santa Misa.



Ahora, desde hace unos años, se están realizando estudios arqueológicos y empíricos, "para validar si esta tradición es posible, si el paño viene de tierras palestinas y tiene 2.000 años", por lo que periodistas, historiadores, teólogos y curiosos "se acercan a Coria a someter este paño, al método de sus propias indagaciones, recuperando con este interés, el protagonismo que tuvo en los siglos pasados".



ESTRENO DEL DOCUMENTAL

Con el fin de dar "visibilidad internacional" a este Sagrado Mantel de la Última Cena, se ha elaborado este documental, de una hora de duración, para cuya elaboración, el equipo de producción se ha desplazado a Israel, Estados Unidos, Italia y España con distintas localizaciones de su geografía.



El documental se interna en la historia para conocer las tradiciones orales, que todavía perviven, sobre la llegada del Mantel a Coria, y además muestra los hechos más relevantes de la "biografía" documentada del mantel.



Durante su realización, en Roma se entrevistó al cardenal Robert Sarah, y cuenta también con la participación del arzobispo de Toledo y exobispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, y además, el documental muestra los trabajos realizados sobre este paño, por investigadores nacionales e internaciones.



Por tanto, son tres los contenidos que se pueden descubrir en este trabajo, como son el conocimiento histórico y científico sobre la reliquia, apoyándose en las últimas investigaciones científicas; la ubicación de la reliquia en su territorio y contexto histórico (para ello se traza un viaje en el tiempo desde las tierras de Palestina a Extremadura y, finalmente, la naturaleza de la reliquia y su función simbólica en la memoria del cristiano.



Todo esto podrá verse en el documental titulado 'Sagrado Mantel de Coria. Presentación de una reliquia única en el mundo', que se estrenará el próximo Jueves Santo, día 1 de abril, a las 22,15 horas en Canal Extremadura Televisión.



IMPORTANCIA PARA TODA LA POBLACIÓN



En su intervención durante la presentación de este documental, el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la importancia que tiene la Historia para las sociedades "ya que aquellos pueblos que no saben de dónde vienen muy probablemente no sabrán a donde van".



El presidente extremeño ha resaltado que, con este documental, no se le habla solo a los cristianos sino a toda la población que "le otorga gran importancia a lo que significa y representa la Historia".

Junto con ello, ha resaltado la "especial importancia" de este acto ya que "probablemente no somos muy dados a poner determinadas cosas en valor, ya que si esto mismo en vez de estar ocurriendo aquí, en una ciudad importante de Extremadura, estuviera ocurriendo en una ciudad importante de Italia sería noticia nacional".



En este sentido, ha subrayado que hoy se da un primer paso para poner en valor un atractivo más en la región y es una inversión que puede tener muchísima transcendencia de cara al futuro, porque "esto que tenemos en Coria no lo tienen en muchos lugares del mundo y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para ponerlo en valor".



Aparte de difundirlo y que sirva al ciudadano, el presidente extremeño ha abogado por que esta "pieza única", en el mundo, "sirva a la comarca, que sirva a la región y a nuestro país, desde el punto de vista turístico".



Sobre lo anterior, Fernández Vara ha augurado que tras la pandemia de la Covid-19 las personas van a viajar por motivos diferentes a los que tenían hasta ahora y el turismo será más especializado, con más sentido, donde la calidad sea capaz de imponerse a la cantidad.