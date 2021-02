Un cuadro del pintor Damián Retamar homenajea en Badajoz a las víctimas de la Covid-19

Ep./Rd.

Un cuadro del pintor Damián Retamar homenajea en el Museo Luis de Morales de la ciudad de Badajoz a las víctimas de la Covid-19 y a quienes luchan contra ella, y que incluyen tanto el personal sanitario en una posición central, como a distintos trabajadores de servicios esenciales.

Se trata de una obra de más de cinco metros de ancho y dos metros de alto que se expondrá permanentemente en dicho museo; y en el que la inspiración nació durante el confinamiento, de manera que el artista, cuyas obras son reconocidas a nivel internacional, ha querido en el mismo aportar "su granito de arena a la sociedad" y representar a través del arte la actual situación de pandemia, y homenajear y recordar a las víctimas mortales y sociales.

Una característica importante de Retamar es que la mayoría de sus obras llevan la tierra extremeña y, en esta en particular, se puede encontrar tierra procedente del yacimiento tartésico de El Turuñuelo, en Guareña.

Tanto el artista como la Junta de Extremadura y Fundación CB, instituciones que han hecho posible que este cuadro vea la luz, han elegido el Luis de Morales, en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz, como lugar para que la sociedad extremeña pueda disfrutar del mismo.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, han asistido a la presentación de este cuadro homenaje en dicho museo, acompañados del propio autor; el presidente y el director general de Fundación CB, Emilio Vázquez y Emilio Jiménez, respectivamente; la consejera de Cultura, Nuria Flores, y la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, entre otras autoridades.

En un acto a puerta cerrada, Damián Retamar ha dado las gracias a todas las personas de la Junta, Fundación CB y el ayuntamiento que han hecho posible que este cuadro esté en el Museo Luis de Morales, y ha aseverado que, aunque se fue de Extremadura, la región "no" se ha ido de él y sigue siendo y será extremeño.

"Rizando un poco la frase que me gusta mucho del maestro Delibes, cuando decía que él solo era un cazador que escribe, yo puedo decir que solo soy un extremeño que pinta, primero soy un extremeño y luego soy pintor", ha reconocido, al tiempo que ha indicado que su obra "siempre" tiene un carácter social y pretende que sea "algo más que la mera función estética y de belleza", dado que la obra de arte y el artista en su opinión deben "devolver a la sociedad parte de lo que recibe de esa sociedad".

UN CUADRO CORAL

Sobre el cuadro protagonista de este acto, su autor lo ha definido como un cuadro coral como todas sus obras y su filosofía artística, y lo ha encuadrado en su exposición pictórico-literaria 'Frágiles', que recalará este año en Extremadura, y en uno de los textos que la acompañan, el concreto el de la argentina Premio Nobel y Princesa de Asturias, Sandra Mirna Díaz, titulado 'Hebras frágiles', de manera que "esta obra ha sido posible gracias a muchas hebras", y él mismo es "una hebra más".

"Lo que yo quiero es que todos los que hemos participado en la gestación de la obra, desde el señor que hizo el bastidor, estén orgullosos del resultado final, yo ciertamente lo he pintado pero no podría haber hecho nada si alguien no me hubiese apoyado en las instituciones, si alguien no hubiese hecho el bastidor, todos formamos parte de un todo", ha reconocido el artista que, en estos momentos de crisis y pandemia, esta ha sido su manera de "formar parte del tapiz de la vida y del tapiz que al final va a conseguir acabar con la pandemia".

Así, ha indicado que la obra es un homenaje a quienes ya no están y se han ido por el coronavirus, pero también a las personas que han estado trabajando, y "sobre todo" los sanitarios, y a quienes siguen haciéndolo para ayudar a contener el virus, junto a los transportistas, las Fuerzas de Seguridad, agricultores y ganaderos y "un montón de personas que nos han ayudado a que la pandemia sea un poco más llevadera" y el cartel 'Abierto' como "símbolo de que vuelve la normalidad".

ESPERANZA ANTE LA DESGRACIA

Por su parte, Francisco Javier Fragoso se ha sentido "orgulloso" de que la ciudad pueda contar con este cuadro, aunque ha trasladado a Retamar que "es una pena" tener una obra suya en estas circunstancias de pandemia, sobre lo cual ha agregado que "hay veces que, de la desgracia, podemos tomar elementos que sean positivos y que sean de esperanza".

Así, ha sostenido que en este caso el autor les ha ayudado "a cumplir con una deuda que tenemos la sociedad en su conjunto" y tanto con quienes han fallecido, como quienes están "pagando y sufriendo en sus propias carnes las consecuencias económicas y sociales también de la pandemia" o quienes ayudan a superarla desde el punto de vista sanitario o de la ciencia junto a los trabajadores de servicios esenciales.

"Lo que representa la parte final de tu cuadro también es muy importante, es la esperanza colectiva de la sociedad de que hay luz al final del túnel y que esto va a acabar y, al final, la sociedad triunfará en este caso por encima del virus", ha continuado, para agregar que, con las nuevas medidas adoptadas en la región, los museos o los teatros podrán volver a abrir sus puertas y se podrá disfrutar de esta obra, que también "simboliza" la "absoluta y leal colaboración" entre las instituciones que han tenido que trabajar en el ámbito de la pandemia.

COLABORACIÓN Y DOLOR

A su vez, Guillermo Fernández Vara ha abundado en las palabras de Fragoso al comentar que, en una entrevista un periodista de Madrid, cuando le contaba cómo habían sido las relaciones en la región con alcaldes en estos "difíciles meses" y que las decisiones las tomaban después de hablar las instituciones o las presentaban juntos, les replicaba: "vosotros no sois de este mundo".

"Nosotros somos de este mundo, hacemos lo que creo que el sentido común y la dignidad de los cargos que ocupamos nos debe obligar", ha aseverado, a la vez que ha recordado y ha mandado "mucha energía positiva" a una diputada del PP y a la directora médica del Área de Plasencia que están en la UCI y a un guardia civil en pre-UCI en Clideba: "a toda esa gente que hoy, hasta 78, se debaten peleando por aferrarse a la vida".

Para Vara, "esos que están peleando por su vida y que lo están haciendo, igual que lo han hecho muchos desde el pasado mes de marzo, personas anónimas, hombres y mujeres que no han podido despedir a los suyos son todos personas, caras, y esas caras están ahí", ha dicho sobre este cuadro que hay que ver "varias veces y repetidamente" y que va "del dolor a la esperanza".

Igualmente, "pone de manifiesto el valor de lo pequeño" dado que el Covid "nos ha enseñado muchas cosas" y una de ellas la importancia que tiene quien recoge la basura, los reponedores o cajeros de los supermercados o los transportistas, "esos héroes anónimos que a lo largo de todo este tiempo han puesto en todo su valor y en toda su dimensión que una sociedad que quiera ser de verdad próspera todos tenemos que ser y que sentirnos importantes".

El presidente extremeño ha compartido con Fragoso que es "muy simbólico" que el primer acto tras la decisión del Consejo de Gobierno de "ir abriendo poquito a poco la vida para que no se nos cierre del todo" sea la presentación de un cuadro "que dice tantas cosas como este" y que ha invitado a visitar.

En referencia a Fragoso, el presidente de la Junta ha querido agradecerle "públicamente" el trabajo del ayuntamiento a la hora de ayudar en la puesta en marcha del hospital provisional de la Instalación Ferial de la ciudad (Ifeba) "que no vamos a necesitar, ojalá" y que "es fruto de que cuando la gente pone por encima los intereses generales de los personales las cosas se hacen y se hacen bien".