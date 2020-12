La Sala Vaquero Poblador de Badajoz ofrecerá en 2021 diez exposiciones

Ep.



La Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz ofrecerá el próximo año 2021 una decena de exposiciones, entre las habituales muestras de artistas del Casco Antiguo de Badajoz o los premios internacionales de pintura Francisco de Zurbarán y Eugenio Hermoso, junto a proyectos expositivos como los de los jóvenes artistas Alberto de los Ríos, Juan Sebastián González y Lidia Caldeira.



Así lo han avanzado el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, en una rueda de prensa telemática en la que, acompañado de la directora del área, María Emilia Parejo, han presentado la nueva imagen de esta sala de exposiciones y la programación para 2021.



Para Francisco Martos, es un "placer" presentar dicha programación de la Sala de exposiciones Vaquero Poblador después de un año en el que, a pesar del coronavirus y su "terrible rastro en el mundo de la cultura", ha recibido la visita de casi 12.000 personas, algo que para la Delegación de Cultura y Deportes "es un reto y un placer" a la hora de plantearse "con ilusión y con ganas" de ofrecer a los ciudadanos y visitantes "lo mejor" de lo que sean "capaces en este caso en el ámbito de lo expositivo".



Sobre el nuevo logo de la Vaquero Poblador, ha explicado que es la imagen pública con la que se mostrará a partir de ahora y que se trata de un diseño del artista Javier Remedios, que actualmente expone en la sala. La idea, ha puntualizado, parte inicialmente de la propia fachada de la diputación con sus cinco ventanales que "tanto contribuyen" a que los ciudadanos identifiquen esta sala desde hace más de 17 años.



Asimismo, incorpora "discretamente" las formas de la imagen institucional de la Diputación Provincial a través de círculos y hace alusión también a lo que significa la sala, sugiriendo imágenes de cuadros o de paletas de pintor con una "profusión de colores y tonalidades".



LAS EXPOSICIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO



Sobre la programación de la Vaquero Poblador, el diputado ha confiado en que se llevará a cabo "salvo imprevistos" y "en todo caso en la confianza de que pronto ya no sean las razones sanitarias las que nos obliguen a cambios" con nueve exposiciones, sin contar la actual 'Loft in traslation' de Javier Remedios que se puede visitar hasta el 23 de enero.



También ha destacado muestras que forman parte de la "identidad" de la sala como la de artistas del Casco Antiguo de Badajoz, premios internacionales de pintura como el Francisco de Zurbarán o Eugenio Hermoso, o una muestra de Tauromaquia que se combinan con otras propuestas, resultado de proyectos expositivos presentados por jóvenes artistas "que hacen del arte su modo de vida y no solo en sentido figurado, sino también en el ámbito profesional", como es el caso de Alberto de los Ríos, Juan Sebastián González y Lidia Caldeira.



María Emilia Parejo ha desgranado esta programación, que arranca con la exposición 'Loft in traslation' de Javier Remedios y que ha tildado como una visita "muy interesante" por la Historia del Arte a través de pinturas, artesanía o "cualquier cosa que quepa en la imaginación de este artista".



Del 4 al 20 febrero es el turno de 'Art Matters. Miradas sobre el cuidado del patrimonio' realizada por alumnos el IES Reino Aftasí dentro del proyecto Erasmus+, en el que participan estudiantes de cuatro países diferentes, Bélgica, Italia, Polonia y España, y en el que tratan de analizar el valor y la conservación del patrimonio artístico y cultural europeo y cómo inciden sobre ello diferentes cambios como el cambio climático o los conflictos.



Del 25 febrero al 27 marzo se podrá disfrutar de las obras del XXVI Premio Internacional Francisco de Zurbarán en el que la Diputación de Badajoz colabora con el Ayuntamiento de Fuente de Cantos; y del 8 abril al 22 mayo de una de las exposiciones con más repercusión y que más visitantes recibe, la de artistas del Casco Antiguo de Badajoz en colaboración con esta asociación de vecinos.



Asimismo, del 27 mayo al 12 junio será el turno de exposición 'Palomos' en colaboración con Fundación Triángulo y en torno a la visión y compromiso de los artistas relacionados con la temática LGTBI, y en torno a las fechas de la Feria de San Juan de Badajoz, en concreto del 17 de junio al 10 de julio del de la exposición de temática taurina, en esta ocasión con una selección de las últimas obras de Juan Enrique Mendoza de estilo alegre y colorista.



Finalmente, del 15 julio a 28 agosto se expondrán las obras del XXXVIII Premio Internacional Eugenio Hermoso en colaboración con el Ayuntamiento de Fregenal y ya hasta finales de año tres exposiciones pictóricas de tres artistas jóvenes, como Alberto de los Ríos del 2 de septiembre al 16 de octubre; Juan Sebastián González del 21 octubre al 4 diciembre y Lidia Caldeira del 9 de diciembre al 15 de enero.