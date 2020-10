En Cáceres, la Sala arte El Brocense expone el arte textil de Assumptió Espada

El diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande Cano, ha participado en la inauguración de Mirar. Buscar/ Looking at. Looking For, exposición que podrá visitarse hasta el próximo mes de noviembre

La Sala de Arte el Brocense, dependiente de la Diputación Provincial de Cáceres acoge desde el 15 de octubre, y durante un mes, la obra contemporánea de arte textil Mirar. Buscar/ Looking at. Looking For, una propuesta de la artista catalana de orígenes casareños, Assumptió Espada, que abarca multitud de técnicas y enfoques estéticos, un universo conceptual basado en la repetición que resulta en un conjunto artístico que desprende sensibilidad y delicadeza estética.

El diputado de Cultura y Deportes, Fernando J. Grande Cano, ha acompañado a la artista en la apertura al público de la exposición y ha recordado que, desde la Institución Provincial, se continúa apostando por acercar el arte a la ciudadanía.

Asimismo, el diputado ha recordado que la Sala de Arte El Brocense ha adoptado todas los protocolos frente al coronovarius, ofreciendo a los visitantes un espacio de cultura seguro.

El arte textil – Fiber Art- comienza a llenar espacios artísticos en todo el mundo y se encuentra plenamente instalado en el corazón del Arte Contemporáneo. Los y las artistas textiles hacen de la elección del material un ejercicio de libertad, un proceso en el que exploran todas sus posibilidades creativas.

LA ARTISTA Y SU OBRA

Graduada en Artes Aplicadas con especialización en Tapiz por la Escola Massana de Barcelona, Assumptió Espada (Casar de Cáceres, 1953) ha desarrollado una extensa carrera en Cataluña desde donde ha llevado sus obras a otros puntos del territorio español y más allá de sus fronteras, Dinamarca, Polonia, Japón o Italia. “Propòsits acotats”, “Ellas” o “Transcripció Kandinsky” han sido algunas de sus últimas exposiciones en espacios museísticos.

Assumptió Espada pone valor cada uno de los materiales que trabaja, cada hilo, cada papel y cada puntada, reivindicando el rol de cada uno de ellos por sí mismos. Se inspira en elementos cotidianos, que explora, estudia, moldea y reinterpreta.

En la obra de la artista, pueden percibirse en muchas ocasiones una estética muy próxima a la de las primeras vanguardias de Kandinsky o Klee y el juego lúdico de Matisse, Delaunay o Leger.