Gran Teatro de Cáceres programa cuarenta espectáculos hasta diciembre con el 50% de aforo

El Gran Teatro de Cáceres ha programado unos 40 espectáculos, 12 de ellos obras de teatro, que se podrán ver del 1 de octubre al 6 de diciembre con el 50% de aforo, por lo que se pondrán a la venta 282 entradas con la vista puesta en la evolución de la pandemia, por la posibilidad de que pueda modificarse la programación o el aforo si la situación sanitaria empeora.



Además, se han adoptado todas las medidas de seguridad como el uso obligatorio de mascarillas, itinerarios de entrada y salida y refuerzo de la limpieza en todo el recinto, lo que ha supuesto un sobrecoste de unos 6.000 euros, según ha indicado la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, que ha explicado que también se guardan las distancias de seguridad porque al comprar una entrada se bloquean las butacas de al lado, aunque se respetan las unidades familiares, que podrán sentarse juntas.



González, que ha presentado la nueva temporada junto a la directora del Cemart, Toni Álvarez, y la concejala de Cultura, Fernanda Valdés, ha confiado en que no haya que volver a cerrar el teatro, como ya ocurrió en la primera ola de coronavirus en marzo. Aún así, no descarta que se tengan que cancelar o atrasar algunos espectáculos según progrese la situación sanitaria. "El Gran Teatro es un espacio seguro", ha incidido la directora.



Mientras tanto, por las tablas de la calle San Antón pasarán actrices como Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste, y grupos como Maldita Nerea o Belako, junto al gaitero Carlos Núñez y otros montajes teatrales y musicales que se podrán ver en las próximas semanas.



El telón se subirá el jueves, 1 de octubre con un espectáculo de flamenco perteneciente al XIX Festival Danzamaratón. El sábado, 3 de octubre, se disfrutará de un tributo a Joaquín Sabina de la mano de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, que ha preparado una orquestación especial y exclusiva para este concierto, que va a aportar un nuevo cariz a la interpretación de las canciones del cantante de Úbeda.



El viernes, 9 de octubre, llega el teatro bajo la dirección de Mauricio García con 'El otro', un montaje de El Desván Producciones sobre un texto de Miguel de Unamuno escrito en 1926 y estrenado seis años después que se sitúa en una difícil encrucijada entre la fascinación y la realidad.



El teatro infantil llegará el sábado, día 10, con el estreno de 'Mansaborá', con dramaturgia y dirección de Isidro Timón; y el viernes 16 le llegará el turno a Cucko, un espectáculo gestual que cuenta como figura principal con uno de los payasos más gamberros del panorama nacional.



La cantante cacereña Pilar Boyero volverá a revivir a Rocío Jurado con el espectáculo 'Algo se nos fue contigo', que se podrá ver el sábado 17 de octubre, y en el que se hace un repaso por los grandes temas de la chipionera que falleció el 1 de junio de 2006.



Otra propuesta infantil llegará el domingo, día 18, con 'Disneimanía y el desván mágico', uno de los musicales familiares más esperados, producido por ToyProducciones, que cuenta con una magnífica puesta en escena, escenografía y vestuarios, acompañados por el ritmo de grandes números musicales de la marca internacional de películas infantiles.



CARMEN MACHI, NATHALIE POZA Y CAROLINA YUSTE



Una de las grandes apuestas teatrales del otoño llegará a Cáceres el viernes, 23 de octubre con 'Prostitución', interpretada por Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste, y dirigida por Andrés Lima, en un montaje que explora el mundo de la prostitución, un tema plantea muchas preguntas, algunas de las cuales se responden en el escenario.



La compañía Jarcha Teatro, podrá en escena el sábado 24 de octubre la obra 'Miserere', y al día siguiente, el domingo 25, llegará otro concierto de la Banda de la Diputación de Cáceres con 'Las travesuras de la música' en horario matinal, a las 12,30 horas.



Los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) presentarán el jueves 29 de octubre 'Ay, Carmela', como trabajo de fin de curso de Dirección Escénica, y el viernes 30 la música de Niño Índigo sonará con la presentación de su cuarto album. El sábado 31 llegará 'El último amor de Lorca' de la compañía EX3 Producciones y con la interpretación de JC Corrales, Miguel Pérez y Ana Franco, entre otros.



Noviembre comenzará com música, con el concierto acústico de Anni B. Sweet el viernes 6 y el sábado 7 volverá el teatro con 'Miles Gloriosus, el soldado fanfarrón'. La semana concluirá el domingo 8 con 'Mar rojo', un proyecto amadrinado por la Escuela de Artes Escénicas Maltravieso, que aborda la educación sentimental de las mujeres.



El mítico grupo de pop Maldita Nerea llegará a la capital cacereña el viernes 13 de noviembre en su gira 'Te prometo libertad' con conciertos acústicos para presentar los temas de siempre y los de su nuevo disco 'Un planeta llamado nosotros', que vio la luz el pasado 31 de enero de 2020.



El sábado 14 de noviembre se podrá ver la obra 'Noches de hotel' con la dirección y la interpretación de Mariano Rochman, que junto a los actores María Pastor, José Bustos y Elena Rey, viven cuatro noches de hotel intentando encauzar sus vidas después del fracaso. Otra propuesta infantil llegará el domingo 15 con 'Un piano de Disney', y la semana del 17 al 19 de noviembre se celebrará la Muestra Ibérica de Artes Escénicas.



El programa gastronómico 'Tentación-Es de la Diputación de Cáceres se celebrará el 21 de noviembre, y el día después tendrá lugar el Concierto de Santa Cecilia, a cargo de profesores del Conservatorio de Música 'Hermanos Berzosa'. El Gran Teatro acogerá también la entrega de la Medalla de la Ciudad, el jueves 26, y comenzará el fin de semana con una comedia: 'Retrato'.



El sábado 28 de noviembre sonarán los ritmos de Belako, una banda de rock independiente consolidada internacionalmente que presentará su nuevo disco titulado 'Plastic Drama'. El clásico de Coppelia llega en formato familiar el domingo 29 en versión teatral para cerrar noviembre, mientras que la primera propuesta de diciembre será el sonido de la gaita de Carlos Núñez, que podrá escucharse el viernes 4.



'Una noche en la ópera', el sábado 5 de diciembre, y el XVI Festival Flamenco de las Minas de Aldea Moret, el domingo 6, completan la programación que propone el teatro cacereño para los próximos tres meses con la vista puesta en la evolución de la pandemia y sujeto a posibles modificaciones.