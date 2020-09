Ep.

El Teatro López de Ayala de Badajoz retoma su programación con 27 actividades que tendrán lugar entre los meses de septiembre y diciembre entre conciertos, teatro o dirigidas al público infantil, todo ello con medidas de higiene ante la pandemia de Covid-19, que incluyen una reducción de aforo al 75 por ciento, la apertura de puertas una hora antes del espectáculo o salidas escalonadas.



En concreto, esta programación recogida en un boletín al que se puede acceder por la página web del López de Ayala o con un código QR arranca con dos espectáculos flamencos, el 11 de septiembre con el cantaor extremeño Francisco Escudero 'El Perrete' y el 12 de septiembre con el guitarrista Miguel Vargas, y concluye el 27 de diciembre con el musical infantil 'Trasto, Truka y la profesora Trova en el misterio de las letras perdidas'.



También se podrá disfrutar de un tercer espectáculo flamenco de la mano del bailaor Jesús Ortega; de espectáculos familiares e infantiles o de teatro para un público más adulto, como el Festival Internacional de Teatro, la Muestra de Teatro Amateur, 'Mentiras inteligentes' con María Luisa Merlo o 'El coronel no tiene quien le escriba' con Imanol Arias, y de la música con conciertos de Coque Malla, Gene García o Pasión Vega.



La secretaria general de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, y el director del Teatro López de Ayala, Miguel Murillo, han presentado esta programación en una rueda de prensa en la que también han estado presentes la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo; la directora del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, Emilia Parejo; y el gerente del Consorcio López de Ayala, Miguel Ángel Jaraíz.



Miriam García Cabezas ha destacado la importancia de la cultura en los pasados meses de confinamiento, en los que las instituciones o los creadores trabajaron para que estuviera presente a través de internet o las redes sociales, así como que los espectáculos se han podido retomar ya con la 'nueva normalidad' con conciertos en espacios públicos como los impulsados ente la Junta y los teatros de Cáceres y Badajoz a partir del 21 de junio.



Sobre la nueva temporada del López de Ayala, ha resaltado que arranca con espectáculos flamencos que identifican a la ciudad y al arte que se hace en Extremadura; y ha invitado a asistir a las distintas actividades, sobre lo cual ha valorado el trabajo realizado desde el personal del consorcio en materia de medidas de seguridad para que se pueda vivir la cultura "en primera persona".



TRANQUILIDAD, BUEN HACER Y SEGURIDAD



Por su parte, Miguel Murillo ha hecho hincapié en que la nueva temporada ha supuesto un "esfuerzo" para garantizar la "tranquilidad" y el "buen hacer" ante la pandemia y la "seguridad" del público que acuda a estas actividades, un total de 27 con 51 funciones y de las que ha destacado los tres espectáculos flamencos con 'El Perrete', Miguel Vargas y Jesús Ortega; los nueve de teatro familiar e infantil; o el "teatro en mayúsculas" o de adultos con 17 funciones, como las del Festival Internacional de Teatro o la Muestra de Teatro Amateur.



Ha explicado igualmente que estos espectáculos se prolongan hasta finales de diciembre y se recogen en un boletín que este año no es en papel físico, sino que se puede consultar a través de la página web del López de Ayala o descargarse gracias a los códigos QR situados en el hall del teatro, que incorpora medidas de higiene como termómetros de infrarrojos, dispensadores de gel hidroalcohólico e itinerarios marcados en el suelo, dado que la entrada al patio de butacas pasará a hacerse por los laterales.



En ese sentido, Miguel Ángel Jaraíz ha repasado las medidas de higiene puestas en marcha para dar la "máxima seguridad" según los protocolos establecidos en los espacios culturales, de los "más exigentes" que se han marcado y que se han marcado ellos mismos, lo cual lo ha tildado como "algo positivo" porque "está demostrando que la cultura y la seguridad son perfectamente compatibles".



Entre dichas medidas, ha recalcado las principales como un refuerzo en la contratación de personal de sala dado que el acceso al patio de butacas se ha dividido entre pares e impares para evitar aglomeraciones; la apertura de puertas una hora antes para que no se concentre el público en los "últimos minutos"; la reducción del aforo al 75 por ciento con distancia entre asientos; limpieza y desinfección del teatro cada vez que haya una función; o invitaciones preasignadas y numeradas para las actividades con entrada libre, que se podrán recoger en la taquilla o por internet.



Ha agregado una serie de normas "básicas" para el público, como el uso de mascarillas, la toma de temperatura, desinfección de manos con gel hidroalcohólico y salidas escalonadas desde las últimas filas a las primeras.



Finalmente ha intervenido Paloma Morcillo, que ha indicado que, dentro de esta programación, se incluyen actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Badajoz, como las sesiones del Cine-Club, así como los conciertos de la Banda Municipal de Música o las actividades para escolares de la Feria del Libro.