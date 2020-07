Filmoteca Extremadura proyectará este verano cortos con sello extremeño en 20 localidades

La Filmoteca de Extremadura va a poner en marcha a partir de este próximo domingo, 2 de agosto, el circuito cinematográfico 'Filmoteca de verano', que proyectará cortometrajes extremeños en 20 localidades de menos de 3.000 habitantes de la región, y que incluirá también charlas a cargo de nueve cineastas extremeños.

En concreto, todos los cortometrajes incluidos en la programación han sido beneficiarios de las ayudas a la producción de la Junta de Extremadura y forman parte del Catálogo Jara en sus diferentes ediciones, o han sido incluidos en la plataforma digital de cultura extremeña 'PlanEx en casa'.

Así pues, los cortos incluidos en esta programación de verano se podrán ver agrupados en sesiones de tres cortos por localidad, con una duración aproximada de 45 minutos, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

De este modo, la Sesión A incluirá los cortos '5105. Historia de una fuga de Mauthausen', de Diego González; 'Hurto', de Jerónimo García Castela; y 'Futuro pasado', de Álvaro Martín Palomo. La Sesión B proyectará 'La higuera', de Antonio Gil Aparicio; 'Cefalea', de María Sánchez Testón; y 'Habitus', de Cristina Díez-Madroñero; y la Sesión C 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de José María Fernández de Vega; 'Pata negra,' de Alberto Martín Menacho; y 'Dinosaurio', de Cristian Tena.

La programación empezará el domingo, 2 de agosto, en Rincón del Obispo (Sesión C); y seguirá en Valle de Matamoros, el 6 de agosto (Sesión B); en Garrovillas de Alconétar, el 7 de agosto (Sesión A); La Pesga, el 11 de agosto (Sesión C); Cabeza la Vaca, el 13 de agosto (Sesión C); La Coronada, el 14 de agosto (Sesión B); Robledollano, el 15 de agosto (Sesión B); El Torno, el 18 de agosto (Sesión C); Aldeanueva del Camino, el 19 de agosto (Sesión A); Valdencín, el 20 de agosto (Sesión B), y Serradilla, el 21 de agosto (Sesión A).

Las proyecciones continuarán en Campo Lugar, el 22 de agosto (Sesión B); Villar del Rey, el 27 de agosto (Sesión A); Cordobilla de Lácara, el 28 de agosto (Sesión B); Puebla del Prior, el 29 de agosto (Sesión C); Vegas de Coria, el 30 de agosto (Sesión C); Yelbes, el 4 de septiembre (Sesión A); Salvatierra de los Barros, el 7 de septiembre (Sesión C); Zarza de Granadilla, 8 de septiembre (Sesión A) y finalizarán en Fuenlabrada de los Montes, el 12 de septiembre (Sesión A).

Estas proyecciones tendrán lugar en espacios al aire libre con las medidas "necesarias" de control de aforo e higiene y seguridad exigidas para este tipo de eventos, ha resaltado el Ejecutivo autonómico, junto con que el horario de inicio de todas las proyecciones será a las 22:30 horas y se ruega al público que acuda media hora antes para organizar los asientos con seguridad, además de asistir con mascarilla y respetar las distancias de seguridad interpersonal.

CHARLAS

Por otro lado, nueve cineastas extremeños participarán en la programación impartiendo una charla sobre su obra en nueve localidades incluidas en la 'Filmoteca de verano'.

El 13 de agosto Alberto Martín Menacho impartirá una charla en Cabeza la Vaca; el 19 de agosto en Aldeanueva del Camino lo hará Álvaro Martín Palomo; el 20 de agosto en Valdencín, estará María Sánchez Testón; el 21 de agosto, Diego González explicará su obra en Serradilla; el 22 de agosto en Campo Lugar, Cristina Díez-Madroñero impartirá una charla sobre su trabajo, y el 28 de agosto, en Cordobilla de Lácara, estará Antonio Gil Aparicio.

Ya el 29 de agosto Puebla del Prior contará con la presencia de Cristian Tena; el 7 de septiembre en Salvatierra de los Barros, José María Fernández de Vega explicará su obra; y finalmente, el 8 de septiembre en Zarza de Granadilla, Jerónimo García Castela cerrará este ciclo de charlas que se realizarán tras la proyección de la sesión de cortometrajes en cada una de las localidades.

Cabe destacar que el circuito cinematográfico 'Filmoteca de verano' se enmarca dentro de la programación cultural de 'Reencontrarte', promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que llevará actividades de teatro, música, cine, danza, circo, y magia a un total de 159 municipios de la región a lo largo de este verano.