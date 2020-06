Cáceres estrena verano de conciertos en Parque Príncipe con Noche Sabinera y Tam Tam Go

Ep.



La música en directo volverá a sonar en Cáceres este verano con el estreno en el Auditorio del Parque del Príncipe de un ciclo de conciertos que tendrán lugar los sábados y se abrirán el 11 de julio con la Noche Sabinera, un espectáculo musical en el que Pancho Varona y Antonio García de Diego, dos músicos inseparables de Joaquín Sabina y coautores de cientos de sus temas, interpretan canciones del cantautor de Úbeda con la voz de Mara Barros.



A la semana siguiente, el 18 de julio, le tocará el turno a Tam Tam Go! que, liderado por Nacho Campillo, repasará los éxitos de una de las bandas históricas del pop español que este año cumple su treinta aniversario.



Los conciertos en el Auditorio del Parque del Príncipe comenzarán a las 22,00 horas y contarán con la actuación de un artista local como telonero. La organización dispondrá todas las medidas necesarias para garantizar las condiciones de higiene y seguridad a los espectadores, de manera que de las 540 plazas con las que cuenta el auditorio al aire libre, se pondrán a la venta unas 300 entradas para poder mantener las distancias de seguridad.



Las entradas ya están a la venta en la web entradium.com y como único punto autorizado Vivaldi café, situado en la calle Gil Cordero de la capital cacereña. Las entradas para Noche Sabinera tienen un precio de 15 euros en anticipada y de 18 en las taquillas del recinto el mismo día. Para Tam Tam Go! será de 10 en anticipada y 12 en puerta del auditorio del parque



Las promotoras extremeñas La Gran Belleza Producciones y Backstageon organizan esta iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres a través de la concejalía de Cultura y Canal Isabel II. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y Carlos Ortiz, uno los promotores han presentado estos conciertos que volverán a revivir la música en directo en el auditorio del parque, después de que en los últimos años haya sido utilizado, principalmente, como cine de verano.



El alcalde ha agradecido a las productoras su "impulso y apuesta por este proyecto" y les ha animado a "que sigan programando música en nuestra ciudad, ya que cuentan con todo el apoyo del Ayuntamiento para buscar fórmulas para hacer rentable la programación cultural en momentos en el que las limitaciones de aforo lo ponen muy difícil".



Salaya ha pedido a todas las personas que asistan a los conciertos que sean "respetuosas con las normas e indicaciones de los organizadores", y que sean responsables para que se puedan seguir programando eventos culturales durante todo el verano, "que es lo que todos queremos".



SOBRE NOCHE SABINERA



Noche Sabinera es el espectáculo con el que los principales músicos de Joaquín Sabina y coautores de sus canciones recorren la geografía española y latinoamericana cuando no están de gira con él. La Noche Sabinera se compone de dos partes. En la primera, sus propios músicos cantan las canciones que han compuesto junto a Joaquín Sabina. En la segunda parte, es el propio público, tras apuntarse en una lista el mismo día en el recinto, el que sube a cantar la canción que quiera de Joaquín Sabina



La Noche Sabinera nació el año 2006 de manera espontánea cuando le propusieron a Pancho Varona, mano derecha de Sabina, que un día antes del concierto que el cantautor iba a dar en el Palau Sant Jordi fuese toda la banda a tocar a un pequeño club de Barcelona. Esa noche, se unieron a la fiesta varios artistas de la ciudad condal. Posteriormente, decidieron hacerlo en Madrid, y es cuando a Pancho Varona se le ocurrió la idea de invitar al público a subir a cantar.



A partir de entonces, acumula más de 200 noches por toda España y América, por el que se calcula que han pasado unas 2.000 personas a cantar.



Pancho Varona y Antonio García de Diego son coautores, junto a Joaquín Sabina, de más de cien canciones como 'A la orilla de la chimenea', 'Aves de paso', 'Contigo', 'Corre, dijo la tortuga', 'Peor para el sol', o 'Y sin embargo'. Sus dos "manos derechas", músicos de cabecera y productores de varios de sus discos, también han participado en éxitos de artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, Luz Casal, Quique González, Miguel Ríos o Christina Rosenvinge.



TAM TAM GO



Tam Tam Go! es el mítico grupo formado por los hermanos Nacho y Javier Campillo que ha vuelto este 2020 a la carretera con una gira de conciertos íntimos. Se trata de unos directos exclusivos y pensados para aforos limitados que cumplan las normativas de seguridad exigidas en estas circunstancias de crisis sanitaria.



En Cáceres, Nacho Campillo alegrará al público con éxitos como 'Atrapados en la red', 'Cruzando el río', 'Espaldas Mojadas' u 'Ojalá estuvieras aquí', que ya son banda sonora de nuestro país.



Después de haber fundado varios grupos en los ochenta, Nacho Campillo creó en 1987 esta formaciones pop al lado de su hermano Javier. Algunos años después, se embarcó en su carrera en solitario y sacó dos discos: 'Nacho Campillo', seguido en 2006 de 'Cómo Pica el Sol'.



Nacho Campillo también es un artista comprometido que ha colaborado en la grabación de un tema para Amnesty International al lado de artistas tan prestigiosos como Marianne Faithfull, Sussan Deyhim, Jane Birkin, Florent Pagny, Ewan McGregor.



Acaba de celebrar 30 años en la música con el disco 'Pacífico 360', en el que, además de su voz, añade al set un toque de trompeta y ukelele dando al conjunto un toque intimista y de gran madurez artística, con clásicos actualizados y una gira por España y Latinoamérica.