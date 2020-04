Los Premios Pop Eye regresan a Plasencia en noviembre con un homenaje a Enrique Morente

La organización de los Premios Pop Eye y la familia de Enrique Morente han decidido de mutuo acuerdo llevar a cabo un "sentido homenaje" al artista granadino, cuando se cumplen diez años de su fallecimiento.



En concreto, el homenaje tendrá lugar durante la decimoquinta edición de los Premios POP EYE, que se celebrarán en Plasencia durante los días 20 y 21 de noviembre.



El jurado de los POP EYE ha dado también a conocer el primero de los galardonados en la edición de este año. Se trata de la banda de Oporto TT SYNDICATE, que serán reconocidos como Mejor Banda Portuguesa durante la gala. Una gala en la que el público podrá disfrutar del directo de esta banda lusa de rhythm and soul.



Así, la viuda de Enrique Morente (Aurora Carbonell) y sus hijos (Estrella, Soleá y Kiki) están preparando un "emotivo homenaje" que pondrán en escena sobre las tablas del Teatro Alkázar de Plasencia para todo el público que acuda el 21 de noviembre.



GALA DE LOS PREMIOS POP EYE



Una década después del fallecimiento de Enrique, el primer círculo de los Morente lo forman Aurora Carbonell, la madre, y los tres hijos: Estrella, Soleá y José Enrique. Luego hay un segundo círculo en el que no faltan familiares de la rama paterna y materna, la de los Montoyitas, que los arropan a la guitarra, a las palmas o al cante en sus actuaciones.



La andadura de Enrique Morente "estuvo marcada por su inquietud artística y social, siempre abierto al diálogo con otras tradiciones musicales y atento a la introducción de los grandes poetas de la literatura española en los textos de sus creaciones", según informa la organización de los Premios Pop Eye en una nota de prensa.



De todo el movimiento que cabría denominar como "nuevo flamenco", Enrique Morente fue el cantaor de conceptos más coherentes a la hora de perseguir la tarea evolucionista. Esa coherencia le llevó, en más de una ocasión, a asumir el riesgo de poner en escena proyectos y espectáculos en los que su participación, lejos de limitarse al cante, se extiende a los papeles de productor, director e intérprete dramático.



Así, a mediados de los sesenta, Morente participa en el montaje de "La Celestina" junto al pianista Antonio Robledo. Poco después crea el ballet "Obsesión", estrenado por el Ballet Nacional de Canadá. También junto a Antonio Robledo crea la "Fantasía del cante jondo para voz flamenca y orquesta", estrenada en el Teatro Real de Madrid en 1986, con las guitarras de Juan Habichuela y Gerardo Núñez y la Orquesta Sinfónica de Madrid.



En 1988 estrena en el Festival de Granada su audaz "El loco romántico" basado en "El Quijote"; y en 1990, en la Bienal del Flamenco de Sevilla su "Allegro Soleá". Ha compuesto la música de la obra de Martín Recuerda "Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca".



Ha trabajado con Miguel Narros en "Edipo Rey", y ha compuesto, entre otras la música para la película "La Sabina" de José Luis Borau. Es igualmente significativa su "Misa Flamenca". Su personal versión de "Poeta en Nueva York" de Federico García Lorca y canciones de Leonard Cohen, entregándose, además al encuentro entre música flamenca y la tensión eléctrica del grupo Lagartija Nick, con toda la esencia de la jondura están juntas en "Omega" su CD.



Enrique Morente actuó entre otros, en el Teatro Real de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México, Teatro Olimpia de París, Lincoln Center de Nueva York, Festival Internacional de Granada, Teatro Romano de Mérida, Palau de la Música Catalana... y ha realizado giras por Francia, Holanda, Alemania, Japón, Estados Unidos, Iberoamérica y Rusia.



En 1994 recibió el Premio Nacional de Música, que por primera vez se concedió a un artista flamenco, en 1998 recibió el Galardón de Honor de los Premios de la Música y en 1999 se le otorgo el Galardón Flamenco Calle de Alcalá que con carácter anual concede el Festival Flamenco Caja Madrid a un artista flamenco que haya desarrollado la mayor parte de su carrera en Madrid. También obtuvo el Premio Bienal de Cultura de la Junta de Andalucía, Premio Extremadura de la Creación...



TT SYNDICATE



A su vez, el Premio Pop Eye 'Mejor Banda Portuguesa' 2020, TT Syndicate, formados en 2012 en la ciudad de Oporto, son, a día de hoy, una de las mayores sensaciones del Rhythm & Soul europeo.



Músicos formados en bandas de la escena rocknroll portuguesa como 49 Special, Os Tornados o The Mean Devils dieron forma con TT Syndicate a su aventura más sofisticada y poderosa.



Su música transporta del Mardi Gras de Nueva Orleans al Wigan Casino británico, del Hotel Sands de Las Vegas o al corazón negro de Detroit; un increíble viaje musical regado con un explosivo cóctel que mezcla la elegancia de las big bands, el desenfreno del northern soul, el espíritu festivo del dixieland y la vibrante emoción del merseybeat de los 60's.



Finalmente, a lo largo de estos años han dejado tras de sí una reguero de deliciosos singles -varios ya son pieza de colección- y un álbum que los catapultó a la primera fila de esta escena musical.