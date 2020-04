Bibliotecarios de la provincia de Badajoz narran historias en formato virtual

El Día Mundial de la Narración Oral se celebró el 20 de marzo, cuando el bibliotecario de la Biblioteca de Montijo abrió esta fórmula de cuentacuentos mirando al mundo, mientras que el de la Biblioteca de Barcarrota ha puesto en marcha la serie 'Cuentacuentos de pan y pimiento pero en casa', en el que lee y cuenta cuentos acompañado de sus hijos pequeños y que el 30 de marzo ya iba por el vídeo número 11.



También la bibliotecaria de la Biblioteca de Arroyo de San Serván cuenta historias desde su casa acompañada de su hija; o la Biblioteca de Llerena hace llegar otra serie, 'Cuentacuentos Yo me quedo en casa' en la que, como señalan en su Facebook, participan "cuenteras voluntarias".



Además, la responsable de la Biblioteca de Calamonte va un paso más y, además de contar cuentos, hace manualidades sobre la historia contada, dentro de una serie que ha llamado 'Cuentos y Manualicuentos'.



Desde la institución provincial, se ha indicado que si algo caracteriza a la narración oral es la cercanía y contar mirando a los ojos de los que escuchan, algo que "no es posible" hoy en día aunque, aun así, los bibliotecarios pacenses "no cejan en su empeño y siguen contando cuentos".

Además, se subraya que "seguro que han aprendido mucho de los diferentes narradores nacionales e internacionales que han pasado por sus bibliotecas a lo largo de todos los años que llevan en marcha los Planes de Fomento de la Lectura 'Un libro es un amigo' y 'Caminos de tinta y papel' de la Diputación de Badajoz".



Así, en estos momentos y, "con gran valentía", los bibliotecarios "se han lanzado al ruedo del formato virtual" porque saben que en alguna casa, de su pueblo o de cualquier parte del mundo, habrá alguien, niño o adulto, "que disfrutará al verlos y oírlos gracias a los vídeos que están colgando en sus redes sociales".

Asimismo, ha añadido que "cuentan, además, con la ayuda de sus propios hijos o de sus lectores porque las bibliotecas ahora están en los salones de nuestras casas".



Para la Diputación, las bibliotecas "pueden y deben" seguir contando cuentos y celebrando fechas como la del 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil pues, "las historias son bálsamos en estos momentos en que solo podemos mirarnos a través de las pantallas".