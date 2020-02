Municipios ya pueden solicitar ayudas de Diputación de Cáceres para organizar festivales

Los municipios de la provincia cacereña ya pueden solicitar las ayudas que la Diputación de Cáceres concede para la organización de festivales o efemérides durante este año 2020, y que cuentan con un presupuesto total de 100.000 euros.



En concreto, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este viernes las bases de esta convocatoria, a la que los municipios podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 5 de marzo.



En esta ocasión, estas ayudas cuentan con un presupuesto total de 100.000 euros, que se destinarán a municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores que lo soliciten para la celebración de festivales y efemérides, ya sean de carácter provincial, regional, nacional o internacional, a lo largo del año 2020, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Así, según se recoge en las bases, se entiende por festivales "el conjunto de actuaciones o representaciones de teatro, música, danza o cine, tenga o no carácter competitivo, realizado en un periodo determinado del año durante uno o varios días", y que se podrán celebrar "en uno o varios lugares, en momentos coincidentes o no, con la finalidad de promocionar y difundir la música, el cine, el teatro y la danza a través de sus programaciones", así como "efemérides conmemorativas de hechos históricos".



Entre los gastos subvencionables destacan los premios o galardones, siempre que no consistan en entregas dinerarias; el alquiler de salas y equipos técnicos; la contratación de personal; gastos de publicidad; gestión de películas, como derecho de exhibición, subtitulado o transporte de copias, y material entregado en cursos y talleres, entre otros.



Finalmente, los municipios interesados podrán presentar su solicitud hasta el 5 de marzo por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres.