El coreógrafo Alberto Almazán gana VI Certamen Coreográfico Nacional DanzaXtrema 2019

El coreógrafo madrileño Alberto Almazán ha sido el ganador de la sexta edición del Certamen Coreográfico Nacional DanzaXtrema 2019 en su versión profesional, que ha sido celebrado el pasado domingo en el Espacio Cinético TaKtá de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

En esta ocasión, un jurado profesional ha calificado la pieza 'Quiénes' de Almazán como la merecedora del premio de 5.000 euros con que está dotado el certamen.

En cuanto al segundo premio de 2.000 euros, "debido a la igualdad en las propuestas no pudo decidirse por una sola" por lo que se ha decidido entregar ex aequo a la coreografía 'Non hai que ser una casa para ter pantasmas' de Belén Díaz Bouzas y los hermanos Diego y Francisco Martínez Buzeta, integrantes de la compañía gallega Pálido Domingo, y la pieza 'Business World' de Javier Guerrero, cacereño de Alagón del Río afincado en Barcelona.

Además, dicha pieza ha sido elegida como Premio Especial del público dotado con 350 euros y paletilla de jamón en la votación de los asistentes al acto, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Los premios han sido entregados por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Navalmoral, Pedro Fernández Holguín, y el jurado ha estado compuesto por Ana Ortuño Candela, Jonatan Fernández Sanz y Juan Luis Leonisio Iglesias.

El resto de coreógrafos participantes han sido Natalia Fernandes (Brasil) con la pieza 'Lingua' que bailaron Isabella Rossi y Fran Martínez; y Margarita Galdámez de Proyecto Serendipia (El Salvador) con la pieza 'Umbra' que ha sido interpretada por Elisabeth Valdez y Walter Marín.

Cabe destacar que DanzaXtrema es un evento organizado por Paspie Danza, compañía residente de Espacio Cinético Taktá, financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes a través del INAEM y por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.