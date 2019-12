Imanol Arias, Eusebio Poncela María León y Marta Soto, en el Gran Teatro de Cáceres

Ep.

Artistas como Imanol Arias, Eusebio Poncela, María León y cantantes como Marta Soto pasarán por el Gran Teatro de Cáceres hasta el próximo mes de mayo, que ha programado 76 actividades con 94 espectáculos en los próximos 135 días en los que habrá teatro, música, magia, un ciclo de teatro en femenino y espectáculos para público infantil.



Como novedad, se ha cambiado el formato del folleto de la programación con un tamaño más grande puesto que también es la primera vez que se edita para todo un semestre. De momento, el teatro cacereño acoge estos días los espectáculos del festival Danzamaratón, pero también pasarán por allí, hasta finales de mayo, actuaciones del festival Womad, montajes de la ESAD, el Festival de Magia, etc.



La programación la ha presentado este miércoles la directora del Consorcio Gran Teatro, Silvia González, en compañía de la secretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, y el diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Fernando Grande, entre otros.



García Cabezas ha destacado que el Gran Teatro se convierte en una "caja mágica" gracias a la variada oferta de propuestas de teatro, danza, música o incluso cine y ha resaltado la apuesta del ciclo 'Teatro en femenino' para ensalzar el papel de las creadoras artísticas.



Por su parte, Fernando Grande ha puesto de relieve la "variedad" de las propuestas previstas, que "tocan todas las artes escénicas", con obras de calidad "nacional", apuestas musicales "muy importantes" y "acento en lo femenino".



González ha resaltado la programación infantil compuesta tres espectáculos en las próximas fechas navideñas, dos musicales, Recuérdame, que es un tributo a Coco (día 26), y la Dama y el Vagabundo (el 3 de enero). Magia de Burbujas llegará el día 28 al teatro cacereño, donde también recalarán los Reyes Magos y Papá Noel para que "los niños les pidan sus deseos".



El Concierto de Navidad, el día 22 de diciembre, El Cascanueces que pondrá en escena el Russian Clasical Ballet el 7 de enero y el Gran Concierto de Año Nuevo de la Strauss Festival Orquesta, son las propuestas para las Navidades, que incluirán también una gala de los alumnos del Conservatorio de Danza (el día 18) y otra de la Escuela de Caty Palma, el día siguiente.



El ciclo de Teatro en Femenino incluye seis representaciones y comenzará el 10 de enero con La Vida de los Salmones, de Itziar Pascual, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2019. "Hemos querido dar presencia y que se vea el trabajo de muchas mujeres que trabajan de forma impecable en las artes escénicas", ha explicado la directora del Gran Teatro.



Mariana Pineda con la actriz Laia Marull, Ballenas Asesinas de María Casal, Fantasma de Agua de Virginia Campón, Homenaje Inesperado de Concha Rodríguez y La Pasión de Yerma con la actriz María León, completan este ciclo que compone obras escritas, dirigidas, interpretadas o en las que trabajan mujeres.



Ya el día 11 de enero llegará la música con Marta Soto que presentará su gira 'Míranos'. La joven promesa de la música aclamada por grandes artistas de nuestro país comenzó a subir vídeos en YouTube y enseguida alcanzó el millón de visitas. Artistas como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Pablo López y Rozalén han reconocido su talento y ha compartido escenario con algunos de ellos.



El Sirviente, con Eusebio Poncela y Pablo Rivero, se subirá a las tablas del teatro de la calle San Antón el 1 de febrero. Con la dirección de Mireia Gabilondo, la obra cuenta la historia de la relación entre Tony Williams, un joven aristócrata, y Barret, el sirviente contratado para cuidarlo.



Un tributo a Joaquín Sabina, el 8 de febrero; la magia de Dakris, el chico invisible, que ha ganado el Premio Nacional de Magia, el día 15; el espectáculo infantil Emocionario; una actuación del grupo folklórico El Redoble, y dos nuevas entregas del ciclo femenino completan la oferta del mes de febrero.



Ya para marzo, el mes comenzará con otro espectáculo infantil el día 1 con El Jardín Musical y el día 13 llegará otro teatro del ciclo femenino con Homenaje Inesperado.



EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA



Imanol Arias dirigido por Carlos Saura protagoniza 'El coronel no tiene quien le escriba', la mítica obra de Gabriel García Márquez, que llegará a Cáceres el 24 de abril, o Jorge Javier Vázquez con la comedia 'Desmontando a Séneca', el día 1 de mayo, son otras de las 19 obras de teatro que componen la programación.



También habrá música con León Benavente, la rumba de Xálima, Dani Fernández, o el ciclo de la Asociación Musical Cacereña. No faltará la magia con un festival para los más pequeños y un espectáculo circense, Cucko, que llegará el 2 de mayo, o el humor de Pantomima Full.



El Gran Teatro también acogerá actividades de otras instituciones como el Ciclo de Música Clásica, los domingos a cargo de la Banda de la Diputación Provincial.



"Esperamos que sea del gusto de todo el público", ha dicho González, que anima a los cacereños a disfrutar de toda la programación que acoge "grandes espectáculos" nacionales y da cabida también a las compañías regionales.