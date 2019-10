Víctor Sánchez Rodríguez ofrece taller de interpretación en Festival de Teatro de Badajoz

La 42ª edición del Festival Internacional de Teatro de Badajoz ofrece este martes y miércoles, días 29 y 30, un taller de interpretación, dirección y escritura dramática titulado 'El personaje en las piernas' a cargo del director, Víctor Sánchez Rodríguez.

Concretamente, esta actividad tendrá lugar en el Teatro López de Ayala de Badajoz de 10,00 a 14,00 horas, tanto el martes como el miércoles, y en el mismo participarán un total de 14 personas.

En esta ocasión, será Víctor Sánchez Rodríguez, el director de la obra 'Cuzco', programada por el Festival Internacional de Teatro de Badajoz en 2018, y 'What is love, Baby don't hurt me' que clausura la presente edición el miércoles 30 de octubre, según ha informado el Teatro López de Ayala en nota de prensa.

De este modo, el taller acercará su manera de enfrentarse a la dirección de actores a partir del trabajo sobre textos de sus propias obras como 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', 'Cuzco' y 'La Florida'.

Víctor Sánchez Rodríguez ganó el premio en la categoría Mejor Autoría Revelación de los XIX Premios Max por 'Nosotros no nos mataremos con pistolas', además es Licenciado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona.

Complementa, su formación en el Obrador de dramaturgia de la Sala Beckett de Barcelona con José Sanchis-Sinisterra, Paco Zarzoso, Joseph Danan, April De Angelis (Royal Court of London) y Alejandro Tantanian (Panorama Sur 2013; Buenos Aires), asimismo, cabe decir que desarrolla su carrera, principalmente, como dramaturgo y director de sus propios textos.