Los premios Pop Eye llegan a Plasencia con premio de honor para Loquillo

La gala de la XIV edición de los Pop-Eye, Premios de la Música y la Cultura Independiente, se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en Plasencia (Cáceres).



El premio de honor a trayectoria que este año recae sobre el cantante de rock Loquillo, que cumple "40 años de carrera" y sin el que "no se puede entender el rock & roll en España", ha destacado en rueda de prensa este viernes el representante de la asociación cultural Bon Vivant Juan Pedro González.



Por ello, la gala de entrega de premios, conducida por la actriz Rosa Calderón, estará "muy marcada" por ese premio a Loquillo, ya que "los grupo de música premiados realizarán una versión de Loquillo" además de algún tema propio. Una gala que se celebrará en el Teatro Alkazar de Plasencia el 9 de noviembre.



Entre los premios hay nombres muy conocidos del panorama cultural y artístico nacional, como Sybilla, premio Pop Eye de moda; Adolfo Domínguez con su novela "Juan Griego" como premio de literatura; Javier Mariscal como premio de las artes plásticas; Antonio Najarro premio de danza; Isabel Muñoz como premio de fotografía o el placentino Isidro Ortiz como premio a la cultura extremeña.



Entre los grupos musicales y solistas premiados se encuentra Estrella Morente, Sex Museum, Ladilla Rusa, Basanta, La Fura del Baus, Cosmosoul, Sweet Barrio, los portugueses The Twist Connection, Dolorosa, Chloe Bird.



Los premios audiovisuales son este año para la actriz Verónica Forqué, José Ramón Pardo, la serie Gigantes de Enrique Urbizu, Cuadernos de EFE EME, el programa Atención Obras de TVE, el programa de radio El Sotano de Radio 3 o el libro Debut de Christina Rosenvinge.



Todos los premiados "han confirmado asistencia" según González y en la gala recibirán una estatuilla de "un ojo pop" elaborada por el escultor cacereño César David Montero.



Entre la programación de los premios a las 20,00 horas del 8 de noviembre en la librería La Puerta de Tanhauser se realizará la presentación de un documental sobre la movida de los 80 con aquellos grupos "que no llegaron al éxito total", según González, y también una "presentación musical" del libro "Canciones con nombre de Mujer" de J.C. León.



Como en ediciones anteriores también se desarrollará la "expo party" una exposición de artes contemporáneas que este año girarán sobre la figura de Bibiana Fernández, quien de momento no ha confirmado su asistencia a la exposición.