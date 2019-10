Fedapas y Ayuntamiento Don Benito, entre galardonados por ONCE en sus Premios Solidarios

Galardones que han sido otorgados a la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos Padres y Amigos del Sordo (Fedapas), a la sección 'Hoy Solidario' del 'Diario Hoy', a Manuel López Risco, a Centros Comerciales Carrefour y al Ayuntamiento de Don Benito.

Los premios se han entregado en una gala que ha contado con la participación, entre otras autoridades del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles; de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; del vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán; y del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz.

Este premio se ha convocado con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia con especial atención a la "evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE".

En categoría de institución, organización, entidad u ONG ha recibido el premio la Federación Extremeña de Deficientes Auditivos Padres y Amigos del Sordo (Fedapas), por su trabajo "en pro de las personas sordas, y la defensa de los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad auditiva", además de por conseguir que la discapacidad sea más visible, lo que conlleva "la apertura de un nuevo horizonte inclusivo y normalizado".

En la sección de programa, artículo o proyecto de comunicación el premio ha sido para la sección 'Hoy Solidarios' del 'Diario Hoy', en reconocimiento "a su labor de visibilidad y solidaridad de grupos, asociaciones y organizaciones" sin ánimo de lucro de la región extremeña, así como por su labor divulgativa y de concienciación ciudadana respecto a las personas con discapacidad, según ha informado la ONCE en nota de prensa.

El premio solidario a la persona física de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido para Manuel López Risco, por su labor en la consolidación de la plataforma del tercer sector consiguiendo una "estructura de reconocido prestigio entre entidades públicas y privadas", además de por su trayectoria personal dirigida siempre a favorecer la integración y normalización de las personas con discapacidad.

En la categoría de empresa se ha premiado a los centros comerciales Carrefour, por la promoción de la inserción laboral directa de personas con discapacidad, a través de la incorporación a la plantilla de esta empresa de trabajadores con discapacidad, así como "por la promoción de acciones de mejora de la empleabilidad a través de la formación, y de acciones de difusión y sensibilización social".

Finalmente, en la categoría de estamento de la Administración Pública, el galardón lo ha recibido el Ayuntamiento de Don Benito, por su tarea para llevar a cabo acciones de inclusión de las personas con discapacidad y de eliminación de barreras arquitectónicas para conseguir la accesibilidad universal para todos en el municipio.

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2019 ha estado formado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz Silva; la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; así como la vicepresidenta de la Plataforma Tercer Sector de Extremadura, Mª Teresa Suárez Vega; el presidente del CERMI Extremadura, Modesto Díez Solís; el delegado territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias García; la directora de la revista 'La Galera Magazine', Susana Mangut Ponce de León; y el consejero General de la ONCE Eugenio Prieto Morales.