En Badajoz, Mayor Oreja subraya el valor mujer en reconduccion de problemas

Sobre este ciclo de conferencias, Rodríguez Ibarra ha comentado que "no" sabía "muy bien" de qué iba a hablar en esta actividad que "se le ha ocurrido" a Fundación CB y que ha celebrado la primera experiencia.

Ep/Rd

Federico Mayor Zaragoza ha estado, en la Residencia Universitaria de Fundación CB, Rucab, junto al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para participar en la actividad 'Charlas con Ibarra', denominada en esta ocasión charla 'Inventar el futuro'.

El político y profesor Federico Mayor Zaragoza se ha mostrado "esperanzado" con el hecho de que en los últimos años y meses ha visto que la mujer, "que no figuraba para nada", está teniendo un papel "importante en la reconducción de los problemas del mundo" y con que la juventud, "que también estaba muy distraída", empieza a tener un papel de movilización ante problemas como el cambio climático.

A este respecto, se ha referido al cambio climático y a la Convención celebrada estos días en la ONU al valorar que "esto es lo importante" y que "hay otra vez síntomas de esperanza en el mundo", a la vez que ha tildado como "muy bueno" que haya sido en las Naciones Unidas donde la juventud haya "empezado este movimiento".

Junto con ello, ha matizado que "el señor Trump no quiere saber nada de la ONU ni del sistema multilateral, yo creo que es muy bueno que haya sido en las Naciones Unidas donde la juventud ha empezado este movimiento", asegurando que le preocupa el futuro en España y en Europa porque "progresivamente" se ha alcanzado un punto en el que "nosotros somos ya insignificantes".

Así, ha continuado, la posibilidad de que se haga algo "importante" en España o que sea "importante en Europa para Europa" depende de que haya una reacción ciudadana que, a su juicio, "hasta ahora no existe".

El exdirector general de la Unesco, respecto al panorama actual en España y su futuro más inmediato, ha replicado que los "grandes problemas" son el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible.

Además, ha matizado que "no nos engañemos, los problemas de España o de Cataluña no no, aquí los problemas del mundo, el cambio climático y el que estamos deteriorando la habitabilidad de la tierra, estos son los problemas, lo demás son cosas absolutamente a mi modo de ver pues totalmente accesorias".

Seguidamente, ha rememorado que en 2015 se alcanzaron los acuerdos de París sobre el cambio climático y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas y que hubo "un punto de esperanza" dado que se podían "reconducir los grandes problemas", puesto que en aquel momento se pensaba que ya se tenían unos objetivos "muy concretos a cumplir" para "empezar a reconducir la situación del mundo".

No obstante, ha lamentado, "apareció" el presidente de EEUU, Donald Trump, y dijo que no iba a cumplir los acuerdos de París ni los acuerdos de Desarrollo Sostenible, ante lo cual ha defendido que, Europa "lo que tiene que hacer es recuperar muy rápidamente la capacidad de tomar el destino de Europa y del mundo en su conjunto".

También debe Europa, decir que "no" a Trump, que "no" van a obedecerle y que van a tener un sistema "multilateral", unas Naciones Unidas "fuertes", a la vez que debe trasladarle que "no" va a "consentir que un solo país con un solo partido, el Partido Republicano, sea el que decide sobre el futuro de la humanidad".

Para Mayor Zaragoza, "estos son los grandes problemas" y "no hay que engañarse" ni hablar "solo del problema circunstancial ahora de España o de Cataluña" porque "los problemas del mundo hoy afectan a la juventud, sobre todo de todo el mundo, de cualquier país del mundo", países y ciudadanos que, como ha remachado, hay que "tener en cuenta".