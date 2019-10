La Filmoteca de Extremadura programa un total de 17 obras para el mes de octubre

Un total de diecisiete obras, entre los que se encuentran dos cortometrajes y siete ciclos, uno sobre la vida y obra de Orson Wells, jóvenes o mujeres, configuran la programación de la Filmoteca de Extremadura para este mes de octubre, que incluye también proyecciones de cine de culto de los 90.



Así pues, en el ciclo 'Culto al clásico', este mes de octubre, se programa 'La mirada de Orson Wells', en la que se aborda la obra del director norteamericano a través de sus pinturas y sus dibujos.

En concreto, el ciclo 'Young hearts run free', agrupa al cine de los 90 compuesto por tres películas que hablan de jóvenes: 'Noche en la tierra', 'Carretera perdida' y 'Los amantes del Pount Neuf'.



A su vez, el ciclo 'Mujeres de cine' estará compuesto por 'Ojos negros' y 'El despertar de las hormigas', así como por 'Fade', cortometraje de la autora extremeña Ainhoa Rodríguez. 'Anímate' será un nuevo ciclo, en el que se proyectará cine de animación para adultos. En octubre, la obra elegida es 'Coleccionista', de Ruben Brandt.



Además, coincidiendo con el 'Irish Fleadh', el festival de música irlandesa de Cáceres, la Filmoteca realizará una inmersión en la cultura irlandesa y se proyectarán 'Los commitments', 'More than a barbershop' y 'Brooklyn once'.



Por otro lado, '303'; 'La virgen de agosto' y 'Los días que vendrán' conforman el ciclo 'Viaje el destino', en el que se aborda "ese instante en que te das cuenta que te haces mayor", ha señalado la responsable de Medios Audiovisuales y directora de la Filmoteca, Natalia Rodrigo, quien ha presentado este martes la programación diseñada para octubre.



'La semilla del diablo' es la proyección elegida para la noche más terrorífica del año y conforma por sí misma el ciclo 'Especial noche de terror'. 'Soñando un lugar' será la obra de la Filmoteca itinerante, en la que se aborda la presencia de la mujer y, en especial, en el ámbito rural, tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Igualmente, según Rodrigo, la programación del mes de octubre de la Filmoteca de Extremadura "está pensada para los usuarios habituales y para los que nunca han pisado la Filmoteca y, en especial, para el público más joven".



"Queremos abrirles la puerta (de la Filmoteca) y contagiarles (a los más jóvenes) nuestro amor por el cine", ha precisado Rodrigo, quien ha apuntado que se mantendrán ciclos como el de cine de autor y clásicos, además de incidir en las películas de culto y en las producciones con presencia femenina, además de fomentar la animación para adultos.