Muestra sobre los 175 años de la Guardia Civil llega a Badajoz con nuevas incorporaciones

Ep.



La exposición sobre los 175 años de la Guardia Civil, que se enmarca en los actos conmemorativos con motivo de la fundación del cuerpo, recala del 2 al 8 de septiembre en el acuartelamiento de Badajoz con cinco zonas que dan a conocer la historia de la institución en el transcurso del tiempo.



La muestra, que repasa qué es la Guardia Civil, cuáles son sus principios de actuación y las funciones que desempeña, su evolución e historia a la vez que hace un homenaje a los caídos en acto de servicio o las víctimas del terrorismo, se completa con vehículos clásicos y modernos utilizados por la Benemérita o con varios maniquíes con distintas uniformidades.



En el caso de Badajoz, incorpora además piezas como una bicicleta de 1902 o un sable de 1844 del coleccionista y responsable del Museo de la Guardia Civil de España con sede en Torremejía, Raúl Morcillo Gallego, que ha estado presente en el acto inaugural de la exposición, al que han asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el general de Brigada de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero.



También han acudido el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Morales; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otras autoridades.



DA CONTINUIDAD A LA EXPOSICIÓN DE MADRID



En la inauguración de esta exposición titulada 'La Guardia Civil, 175 años a tu lado', ha tomado la palabra en primer lugar Gómez Salinero, quien ha concretado que se trata de una muestra itinerante que pretende dar continuidad a la celebrada durante los meses de marzo y abril en la Sala de exposiciones de La Alquería de los Nuevos Ministerios de Madrid con motivo de los citados actos conmemorativos por la fundación de la Guardia Civil.



No obstante, ha reconocido que no ha sido posible trasladar todos sus elementos, por lo que muestra "solo parte" de la misma a través de sus distintas zonas, que permiten recorrer la historia de una institución que lleva 175 años "ininterrumpidos" al servicio de la ciudadanía "y que como se puede comprobar a través de esta muestra ha sabido adaptarse a los cambios al mismo ritmo que lo ha hecho la sociedad".



De este modo, ha continuado, se divide en cuatro zonas temáticas y algunos elementos adicionales y ha sido "enriquecida" con material aportado por un "entusiasta" del cuerpo, Raúl Morcillo Gallego, que ha cedido para la ocasión piezas y efectos procedentes de su museo y cuyo altruismo y contribución ha agradecido.



También ha señalado el general de Brigada que esta exposición, que permanecerá abierta al público del día 2 al 8 en horario de 10,00 a 13,00 y de 18,00 a 21,00 horas y el sábado 7 coincidiendo con la 'Noche en blanco' hasta las 3 de la madrugada, explica qué es la Guardia Civil, cuáles son sus principios básicos de actuación y las funciones que desempeña, junto con algunos datos de los medios y recursos que se emplean para llevarlos a cabo.



En la segunda de las zonas se da a conocer cuáles son las especialidades y ámbitos de actuación de la Guardia Civil y su despliegue en misiones internacionales en el exterior; en la tercera su historia y en la cuarta se rinde homenaje a todos los guardia civiles que han dado su vida en el cumplimiento de su deber y, en concreto, a los 243 asesinados por el terrorismo desde 1968 y a las personas civiles fallecidas a causa de atentados contra la Guardia Civil.



LA GUARDIA CIVIL Y ETA



"La Guardia Civil es uno de los colectivos más afectados históricamente por el terrorismo de ETA, de hecho su historia discurre paralelamente a la historia del fenómeno terrorista", ha señalado Gómez Salinero, para quien "ambas historias convergen en muchas ocasiones" y, por ello, el cuerpo tiene una "especial sensibilidad hacia la barbarie que ha supuesto para nuestra sociedad este terrorismo y los efectos tan negativos que ha tenido en la ciudadanía".



Así, ha hecho hincapié en que "para que este fenómeno no caiga en el olvido y para mantener viva la memoria de cuantos dieron su vida en defensa del orden constitucional y de la sociedad democrática" un espacio rinde el citado homenaje en esta exposición, en relación a la cual García Seco ha puesto en valor que recoge los 175 años de la "intensa" y "apasionada" historia de la Guardia Civil y la "intensa y apasionante" vida de los hombres y mujeres que, durante casi dos siglos, han hecho posible esta "admirable trayectoria".



Según ha recordado la delegada, la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas de España por cuestiones como su origen y los valores que marcaron su creación, su comportamiento y la "responsabilidad con la sociedad a la que sirve", su capacidad de modernización y adaptación a los momentos que le ha tocado vivir o por ser un "ejemplo" de la incorporación de la mujer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o en la lucha contra la violencia de género.



Por último, y como representante del Gobierno de España en Extremadura, se ha sentido "orgullosa" de haber impulsado desde el mismo el proceso de homologación salarial de los miembros de la Guardia Civil "como un instrumento de reconocimiento, de justicia e igualdad", y sobre lo cual ha recalcado que "el Estado debe ser igual de leal" con el Instituto Armado "como lo es el cuerpo con España".



En declaraciones posteriores a los medios, Raúl Morcillo Gallego ha explicado que ha colaborado dentro de sus posibilidades cediendo para esta exposición una bicicleta de 1902, maniquíes con vestimentas del cuerpo desde 1930 a la actualidad, unas vitrinas con libros antiguos o un sable de 1844, la pieza más antigua de esta colección e investigación sobre la Benemérita que comenzó hace 38 años cuando un amigo, actualmente retirado de Tráfico, le regaló un pin.