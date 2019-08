El Festival "De Barros" ofrecerá en Salvatierra 12 horas ininterrumpidas de música

La primera edición del Festival "De Barros" ofrecerá en Salvatierra (Badajoz) 12 horas ininterrumpidas de música el próximo sábado, 31 de agosto, desde las 20:00 horas.



En concreto, se trata de una propuesta musical que para la diputada provincial de Patrimonio de la Diputación de Badajoz, María Dolores Enrique Jiménez, está dedicada sobre todo al público joven.



Así pues, ha manifestado que para la Diputación de Badajoz no se trata solo de un festival, pues tanto para esta institución como para la Junta de Extremadura, se trabaja en el reto demográfico que "preocupa en la región".



A este respecto, la diputada ha añadido que "no sólo hay que trabajar en las áreas de empleo o vivienda sino también en poner a disposición de los ciudadanos una cultura de calidad y un entretenimiento que mantenga vivos a los pueblos".



En este sentido, ha destacado que "Salvatierra de los Barros ha recogido ese testigo de manera inmejorable, dinamizando la localidad no solo con actividades tradicionales como la alfarería, sino que también ponen a disposición de sus vecinos las última novedades en música".



Así, el próximo 31 de agosto, en el campo de fútbol de Salvatierra, y durante doce horas ininterrumpidas pasarán por su escenario músicas de la talla de Jose Am, Yasiris, Víctor Magan y Raúl Pacheco, junto a Bizza B2B Pastell de Fells, Fran Díaz y los djs locales Carova y Milan.



Para el alcalde de Salvatierra, Francisco José Saavedra, el objetivo principal de este Festival DeBarros es recuperar y ofrecer al pueblo y alrededores actividades culturales y festivas como la música de diferentes estilos, ya sea electrónica, reguetón, estilos latinos e incluso house y tecno "en un evento que queremos que se convierta en un referente en la zona".

El primer edil también ha destacado la participación de músicos locales junto con los grandes nombres del cartel.



Por el momento, se destaca la "buena repercusión" del evento. Se nota en las 500 entradas vendidas ya de manera anticipada, y se espera superar el millar de espectadores. Las entradas se venden a ocho euros si es anticipada y 10 en taquilla. Aparte, se ha organizado un espectáculo de fuego, zona de catering y más entretenimiento, según informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



El concejal de Festejos y Juventud del Consistorio salvatorreño, Aitor Romero, y el dj José Luis Milán han acompañado al alcalde y la diputada provincial en la presentación de esta primera edición de "DeBarros".