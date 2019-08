Ladilla Rusa y Las Ketchup actuarán en la X edición del Festival Horteralia de Cáceres

En concreto, el festival "que parte la pana" celebrará su décimo aniversario con una edición "más loca y multitudinaria", ya que según se afirma desde la organización, "10 años no se cumplen todos los días".



Asimismo, el evento espera reunir a más de 4.000 'hortefans' de toda España, que lucharán por conseguir los premios Riñonera de Oro y Hombres de Plata, según informa la organización en nota de prensa.



Las entradas están ya a la venta en wegow.com, en la web del festival y en sus redes sociales, y cabe destacar que este año hay tres entradas diferencias, pista, grada y vip.



De este modo, las primeras 500 entradas de cada lugar salen este jueves a la venta a un precio de 12, 18 y 40 euros respectivamente.



X EDICIÓN



Este certamen es la "antítesis" a los festivales de pop y rock que pueblan la geografía nacional, de este modo, miles de fans con "look imposible" se trasladarán a Cáceres desde todas partes de España para disfrutar del evento.



Además, para evitar los problemas de movilidad del año pasado se diferencia entre entradas de grada y pista, con el objetivo superar los 4.000 espectadores y volver a recibir en la capital cacereña público de más de 30 provincias españolas.



Asimismo, desde 2010, el certamen ha reunido a más de 20.000 espectadores que han disfrutado de más de 65 artistas como Malena Gracia, Azúcar moreno, Joe Crepúsculo, Karina, Paco Clavel, Olé Olé, Viceversa, Ku Minerva, Nancys Rubias, Las Bistecs, Sonia Madoc, María Jesús y su acordeón, No me Pises que Llevo Chanclas, La Terremoto de Alcorcón, Chimo Bayo, Paco Pil, King África, Los Ganglios o Los Gandules.



En esta nueva edición, se espera que la gente baile, disfrute y se divierta con grupos de "rabiosa actualidad" que se irán desvelando en las próximas semanas.



Cabe destacar que Horteralia ha sido reconocido por numerosos medios nacionales como una de las propuestas alternativas más interesantes en el panorama internacional.



CARTEL



Por su parte, Las Ketchup regresan a los escenarios para rememorar su famoso ritmo "ragatanga", con una gira que está recorriendo Dinamarca, Suiza, Noruega, Rumanía, Francia.



Las hijas del 'Tomate, son un grupo formado por las hermanas Muñoz: Pilar, Lola y Lucía, que alcanzaron fama y éxito musical en 2002 con 'Aserejé', un tema que fusiona el flamenco y el Europop.



Este "éxito" sonó por todo el mundo y se convirtió en la indiscutible canción y baile del verano y llegó a ser el Top 1 de las listas musicales de "muchos países", entre los que se incluyen España, Reino Unido, Bulgaria, Italia, Francia, Finlandia, Suecia, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Portugal, Suiza, Alemania, Rumanía, Chile, Perú, Cuba, Uruguay o Colombia.



Las Ketchup regresaron en 2016 a los escenarios, tras diez años de parón, para actuar en la primera semifinal del Melodifestivalen de Gotemburgo (Suecia), y un año más tarde, en 2017, Las Ketchup reaparecieron por sorpresa en el "Festival Pa'l Norte" de Monterrey (México).



En la actualidad, han vuelto para llevar el mítico 'Aserejé' por todos los escenarios de España y Europa para que a nadie se le olvide la famosa coreografía.



Por otro lado, el grupo Ladilla Rusa está "revolucionando" las pistas de baile de España y parte del extranjero, ya que en sus canciones se cuentan las "mil aventuras y desventuras" que han vivido, pues los temas de este grupo surgen "yendo de cañas, volviendo de fiesta o en un sofá medio muertos de la resaca".



Asimismo, 'El Estado del Malestar' es el título de su primer disco con el que han logrado colarse en los grandes festivales de este país, como el Arenal Sound o el Sonorama Ribera.



Los Ladilla Rusa son "punkis y petardos a la vez", así, durante un viaje por diez canciones, el grupo explora a través del humor y la crítica el estado de la sociedad actual.



Su último tema 'Kit y los coches del pasado' es una revisión de la España "quinqui y cañí" que les ha hecho, según ellos mismos dicen, "triunfar como Los Chichos".



En esta canción, influida por las rumbas de Tijeritas o Camela, los ladilla cuentan la vida de José María, un señor de extrarradio al que le regalan un coche fantástico con lucecitas.



En Kit se fusionan a la perfección el costumbrismo, el humor y la nostalgia, además, han contado con la colaboración de Los Ganglios y las Lady Gipsy, que ponen las voces gitanas en un tema que no puede ser más pegadizo.



Cabe destacar que la entrada de pista cuesta 18 euros, si se adquiere entre las 500 primeras, 25 euros si se hace con entrada anticipada y 30 si se compra en taquilla.



En grada el precio es de 12 euros, si entra dentro de las 500 primeras, mientras que la anticipada son 15 euros y en taquilla 20 euros.



Por último, las entradas vip ascienden a 40 euros si están entre las 500 primeras, 50 si se adquieren por venta anticipada y 100 en taquilla.