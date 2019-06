LET IT BE ofrece un concierto en los jardines de la RUCAB en Badajoz

El grupo tributo a The Beatles, LET IT BE, ofrecerá un concierto en los jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), en Badajoz, este próximo viernes, 14 de junio, a las 21:00 horas.

En esta ocasión, el hilo argumental de la actuación será la música del famoso cuarteto de Liverpool, en la que se interpretarán algunas de las canciones más conocidas.

De este modo, se trata de "un espectáculo de sensaciones que surgen de una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz y a navegar por sueños", tal y como informa Fundación CB en una nota de prensa.

Además, LET IT BE hará un recorrido por algunos artistas o grupos clásicos, algunos coetáneos de The Beatles, como Moody Blues, Supertramp, David Bowie, Led Zeppelin, The Who, Simon & Garfunkel, Cat Stevens, etc.

Igualmente, se podrán escuchar canciones conocidas como Scarborough fair, Nights in white satin, Stairway to heaven, Wild world, etc.

Cabe destacar que la entrada es libre hasta completar aforo.